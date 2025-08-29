Теперь будет, чем бить по РФ: продажу какого оружия США одобрили Украине

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки одобрил возможную продажу боеприпасов Украине. Речь идет об оружии на общую на сумму примерно 825 миллионов долларов. Как поясняет Агентство сотрудничества в области обороны США, речь о 3350 ракетах Extended Range Attack Munition (ERAM) и такого же количества систем GPS/INS с модулем SAASM. Отмечается, что украинское правительство направило запрос на приобретение ракет.

Ракеты ERAM. Фото: из открытых источников

В этот пакет также войдет вспомогательное оборудование, запасные части, помощь по ремонту, программное обеспечение и тому подобное. Для приобретения ракет Украина привлечет финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии. Также будут использованы средства из программы международного военного финансирования (FMF) США.

Главными подрядчиками будут компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Отмечается, что продажа ракет не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчика и не будет иметь негативного влияния на обороноспособность США.

