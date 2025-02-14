Европа должна инвестировать в свою оборону уже сейчас, потому что присутствие США на континенте не будет длиться "вечно". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, пишет "Financial Times".

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Министр обороны США пояснил, что Вашингтон понимает важность американских войск в Европе как сдерживающего фактора и как части единства альянса, но будущее зависит от потребностей США и способности Европы "активизироваться".

"Сейчас самое время инвестировать, потому что нельзя делать предположения, что присутствие Америки будет длиться вечно", — предупредил глава Пентагона.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европа "должна играть большую роль в собственной безопасности".

Выступая в начале двусторонней встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми на Мюнхенской конференции, Вэнс выразил удовлетворение тем, что и в Великобритании понимают эту необходимость.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Гегсет заявил, что вопрос границ Украины "является частью обсуждения" на переговорах. Об этом сообщает "Sky News".

Глава Пентагона отметил, то, как границы Украины будут выглядеть в конечном итоге, еще предстоит выяснить. Сам же Гегсет заявил, что сейчас его работа заключается в том, чтобы "привнести реализм в разговор".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны переступить через себя провести прямые переговоры. Такое заявление перед началом Мюнхенской конференции по безопасности сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Кэллог.



