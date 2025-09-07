Соединенные Штаты впервые за три десятилетия начали закупать куриные яйца из России. Как следует из данных Министерства сельского хозяйства США, поставка состоялась в июле 2025 года, несмотря на действующие западные санкции против России. Таким образом, это первый импорт российских яиц в США с 1992 года.

США импортируют яйца из России. Фото из открытых источников

Закупки яиц со стороны США стали ответом на вспышку птичьего гриппа, который существенно снизил поголовье птицы в стране и спровоцировал дефицит яиц. Несмотря на некоторое снижение цен в последние месяцы, в июле в США они оставались на 16,4% выше по сравнению с прошлым годом, что заставило правительство искать альтернативных поставщиков.

Согласно данным Минсельхоза США, на закупку российских яиц потратили 455 тысяч долларов. Кроме России, США также купили яйца у Саудовской Аравии на 518 тысяч долларов, однако крупнейшими поставщиками остаются Бразилия – 8,8 млн долларов, Мексика – 3,9 млн долларов и Индия – 933 тысяч долларов.

Старший научный сотрудник американского Центра анализа европейской политики и исследовательница российской гибридной войны Ольга Лаутман отметила, что Россия покупку яиц использует в пропагандистских целях.

"Это может показаться незначительной суммой, но в Москве это очередная пропагандистская победа, которую им дал Трамп, который теперь открыто финансирует геноцидное полномасштабное вторжение России в Украину. Поэтому, пока Россия эскалировала свои атаки беспилотников и ракет в один из самых смертоносных месяцев — нанося удары по украинским городам убивая детей в их кроватях – Соединенные Штаты тихонько покупали российские яйца", – указывает Лаутман.

По ее словам, яйца – это только начало. Министерство финансов США также без объявления выдало новую генеральную лицензию на российские бриллианты. Как объясняет Лаутман, санкции, введенные в 2024 году, полностью запретили их покупку и перекрыли один из самых прибыльных экспортных потоков России, но с 1 сентября запрет был смягчен.

"Трамп шаг за шагом отменяет санкции, направленные на то, чтобы задушить доходы Кремля, а США незаметно открывают двери для русских кровавых денег. Трамп продолжает предоставлять спасательный круг режима, ведущего кампанию по уничтожению, именно поэтому российские государственные СМИ спешат транслировать эти соглашения как доказательство того, что США на стороне России. Яйца, бриллианты, удобрения, уран – каждое исключение, каким бы незначительным оно ни было, говорит Путину, что он может продолжать убивать безнаказанно", — отмечает эксперт.

Импорт российских товаров в США сократился почти на 90% с начала войны, однако в прошлом году он составлял около 3 млрд. долларов. В 2025 году основным импортом США из России были удобрения. В первой половине текущего года США импортировали на сумму 927 миллионов долларов. Кроме того, в текущем году Соединенные Штаты импортировали из России уран и плутоний на сумму 755 миллионов долларов.

