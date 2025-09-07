Теперь на завтрак у Трампа будут яйца от Путина: какое решение было принято в США

Рубрики
Соединенные Штаты впервые за три десятилетия начали закупать куриные яйца из России. Как следует из данных Министерства сельского хозяйства США, поставка состоялась в июле 2025 года, несмотря на действующие западные санкции против России. Таким образом, это первый импорт российских яиц в США с 1992 года.
США импортируют яйца из России. Фото из открытых источников
Закупки яиц со стороны США стали ответом на вспышку птичьего гриппа, который существенно снизил поголовье птицы в стране и спровоцировал дефицит яиц. Несмотря на некоторое снижение цен в последние месяцы, в июле в США они оставались на 16,4% выше по сравнению с прошлым годом, что заставило правительство искать альтернативных поставщиков.
Согласно данным Минсельхоза США, на закупку российских яиц потратили 455 тысяч долларов. Кроме России, США также купили яйца у Саудовской Аравии на 518 тысяч долларов, однако крупнейшими поставщиками остаются Бразилия – 8,8 млн долларов, Мексика – 3,9 млн долларов и Индия – 933 тысяч долларов.
Старший научный сотрудник американского Центра анализа европейской политики и исследовательница российской гибридной войны Ольга Лаутман отметила, что Россия покупку яиц использует в пропагандистских целях.
По ее словам, яйца – это только начало. Министерство финансов США также без объявления выдало новую генеральную лицензию на российские бриллианты. Как объясняет Лаутман, санкции, введенные в 2024 году, полностью запретили их покупку и перекрыли один из самых прибыльных экспортных потоков России, но с 1 сентября запрет был смягчен.
Импорт российских товаров в США сократился почти на 90% с начала войны, однако в прошлом году он составлял около 3 млрд. долларов. В 2025 году основным импортом США из России были удобрения. В первой половине текущего года США импортировали на сумму 927 миллионов долларов. Кроме того, в текущем году Соединенные Штаты импортировали из России уран и плутоний на сумму 755 миллионов долларов.
