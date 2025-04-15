Теперь Трамп может забыть о Нобелевской премии мира: что произошло

Владимира Зеленского можно многое забрасывать. И сворачивание ракетных программ, и отсутствие фортификаций на основных направлениях ударов окупантов, и бездарно проваленную великую войну, которую они, всем Офисом президента, просто проспали. Но для того, чтобы обвинить Зеленского в том, что он начал войну, нужно быть непонятно кем или президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Сергей Марченко, комментируя заявление Дональда Трампа по поводу вины Зеленского в войне в Украине.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По мнению Сергея Марченко, Трамп сейчас в процессе принятия неизбежного. У него уже было возражение, когда он отрицал, что Путин хочет войны. Тогда Трамп постоянно называл его хорошим парнем и говорил, что Путин хочет договориться, а не воевать. Потом у него был гнев. Он сердился, что все его предвыборные обещания закончить войну нарушены и люди считают его неизвестно кем.

"Свой гнев, как и все подонки, отброс Трамп срывал на более слабом – на Украине и Зеленском. Сейчас он находится на стадии торга, когда торгуется, кто начал эту войну. Это последняя отчаянная попытка перебросить вину за начало войны с единственного виновника – Путина, на Байдена и, с какой-то степени, Зеленского", – отметил обозреватель.

Он добавляет, времена сейчас веселы и многие поклонники Трампа поверят о "боевике" Зеленского, который, по словам Трампа, начал войну с противником, большим в 20 раз, а теперь просит по всему миру ракеты. Но поклонников Трампа в мире не так много, как в Америке и долго пудрить им мозги у Трампа не получится.

"Поэтому дальше будет депрессия и тяжелые ночи в Мар а Лаго с клюшкой для гольфа, а потом придет принятие – Путин х#йло, который использовал его, Трампушку, как ночной горшок и наложил ему прямо в голову. Теперь он посмешище для всего мира и может забыть о Нобелевской премии мира. Максимум, что ему светит, это скупая лента в учебнике, что такого позорного президента в США не было за всю историю", – подытожил Марченко.

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