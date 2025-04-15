Теперь Трамп может забыть о Нобелевской премии мира: что произошло

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Кравцев Сергей
Владимира Зеленского можно многое забрасывать. И сворачивание ракетных программ, и отсутствие фортификаций на основных направлениях ударов окупантов, и бездарно проваленную великую войну, которую они, всем Офисом президента, просто проспали. Но для того, чтобы обвинить Зеленского в том, что он начал войну, нужно быть непонятно кем или президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Сергей Марченко, комментируя заявление Дональда Трампа по поводу вины Зеленского в войне в Украине.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По мнению Сергея Марченко, Трамп сейчас в процессе принятия неизбежного. У него уже было возражение, когда он отрицал, что Путин хочет войны. Тогда Трамп постоянно называл его хорошим парнем и говорил, что Путин хочет договориться, а не воевать. Потом у него был гнев. Он сердился, что все его предвыборные обещания закончить войну нарушены и люди считают его неизвестно кем.
Он добавляет, времена сейчас веселы и многие поклонники Трампа поверят о "боевике" Зеленского, который, по словам Трампа, начал войну с противником, большим в 20 раз, а теперь просит по всему миру ракеты. Но поклонников Трампа в мире не так много, как в Америке и долго пудрить им мозги у Трампа не получится.
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