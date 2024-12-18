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Теперь Трамп официально победитель выборов президента: какое важное событие произошло в США

Выборщики Техаса на встрече в Остине присудили Трампу 40 голосов выборщиков штата

18 декабря 2024, 08:00
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Кравцев Сергей

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп 17 декабря официально закрепил за собой пост президента США. Он набрал необходимые 270 голосов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Теперь Трамп официально победитель выборов президента: какое важное событие произошло в США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, во вторник выборщики Техаса на встрече в Остине присудили Трампу 40 голосов выборщиков штата. Это дало возможность окончательно подтвердить и закрепить за республиканцем победу.

И хоть Дональд Трамп выиграл выборы 5 ноября, однако его победа официально была оформлена лишь 17 декабря, когда Коллегия выборщиков собралась по всей стране в рамках конституционного процесса, чтобы официально избрать президента.

Стоит отметить, что для победы на выборах президента США необходимо набрать 270 из 538 голосов выборщиков. На ноябрьских выборах Трамп набрал 312 голосов, а вице-президент Камала Харрис — 226. До сих пор каждый выборщик голосовал за того кандидата, которого он избран представлять.

Теперь же голоса каждого штата будут отправлены в Конгресс. Законодатели встретятся на совместном заседании 6 января, чтобы официально подсчитать голоса выборщиков и официально объявить Трампа и сенатора штата Огайо Джей Ди Вэнса следующими президентом и вице-президентом. Трамп и Вэнс вступят в должность в полдень 20 января 2025 года.

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