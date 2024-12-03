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Теперь Трампа не остановить: кому 47-й президент США уже пообещал ад

Дональд Трамп требует, чтобы ХАМАС выполнил его условие

сегодня, 06:35
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Кравцев Сергей

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пригрозил устроить "ад" на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит всех заложников до его инаугурации.

Теперь Трампа не остановить: кому 47-й президент США уже пообещал ад

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Республиканец написал в своей социальной сети Truth Social, что о жестоком содержании заложников только говорят, но не предпринимают никаких действий. Он призвал немедленно уволить людей, иначе виновных накажут "сильнее, чем кого-либо другого" за всю историю Соединенных Штатов Америки.

"Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность Президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке и для тех, кто отвечает за эти зверства против человечества, настанет ад, за который придется заплатить" – отметил 47-й президент США.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху, что после соглашения о прекращении огня в Ливане следует сосредоточиться на достижении соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Об этом отмечает издание "Axios" со ссылкой на двух американских чиновников.

Также издание "Комментарии" сообщало – МИД Украины выступило с реакцией в связи с заключением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление на этот счет. В документе говорится, что Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Франции.

Ранее "Комментарии" писали – может ли вспыхнуть большая война на Ближнем Востоке: какие сценарии? Эксперты в эксклюзивном интервью подробно проанализировали ситуацию.




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