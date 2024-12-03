Теперь Трампа не остановить: кому 47-й президент США уже пообещал ад

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Кравцев Сергей
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пригрозил устроить "ад" на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит всех заложников до его инаугурации.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Республиканец написал в своей социальной сети Truth Social, что о жестоком содержании заложников только говорят, но не предпринимают никаких действий. Он призвал немедленно уволить людей, иначе виновных накажут "сильнее, чем кого-либо другого" за всю историю Соединенных Штатов Америки.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре премьер-министру Израилю Биньямину Нетаньяху, что после соглашения о прекращении огня в Ливане следует сосредоточиться на достижении соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Об этом отмечает издание "Axios" со ссылкой на двух американских чиновников.
Также издание "Комментарии" сообщало – МИД Украины выступило с реакцией в связи с заключением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление на этот счет. В документе говорится, что Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Франции.
Ранее "Комментарии" писали – может ли вспыхнуть большая война на Ближнем Востоке: какие сценарии? Эксперты в эксклюзивном интервью подробно проанализировали ситуацию.
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