Теперь Трампу Украина станет еще интереснее: какая причина

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Кравцев Сергей
Украина может импортировать большие объемы американского газа уже в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Киев борется с последствиями российских ударов по инфраструктуре. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
Американский СПГ. Фото из открытых источников
СМИ отмечает, что импорт американского газа в Украину может укрепить экономическое партнерство с Вашингтоном, а наличие "голубого топлива" из США в украинских хранилищах может сдержать российские атаки.
Глава украинского газового оператора Дмитрий Липпа сказал, что Украина может импортировать не менее 4 миллиардов кубометров газа в период с апреля по октябрь. Соглано расчетам "Reuters", общий счет за импорт составит не менее 1 миллиарда долларов.
Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы, а не на трубопроводный газ, и из этого объема, по словам Липпы, большая часть может быть поставлена из США.
По его словам, геополитическая ситуация означает, что американский СПГ может быть предпочтительнее, чем, например, конкурирующий катарский СПГ, при условии, что разница в цене не будет значительной.
По словам Липпы, СПГ может поставляться в Украину с терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше.
Польский и литовский маршруты являются самыми дешевыми, но, по его словам, Украине придется использовать и другие трубопроводы, поскольку польский интерконнектор позволяет импортировать только до 7 миллионов кубометров в день, в то время как потребность составляет 20-25 миллионов.
В публикации говорится, что до последних атак Украина добывала 52-53 миллиона кубометров газа в день, но атаки сократили добычу на 40%, что вынудило Киев увеличить импорт.
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