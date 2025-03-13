Теперь Трампу Украина станет еще интереснее: какая причина

Украина может импортировать большие объемы американского газа уже в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Киев борется с последствиями российских ударов по инфраструктуре. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Американский СПГ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что импорт американского газа в Украину может укрепить экономическое партнерство с Вашингтоном, а наличие "голубого топлива" из США в украинских хранилищах может сдержать российские атаки.

Глава украинского газового оператора Дмитрий Липпа сказал, что Украина может импортировать не менее 4 миллиардов кубометров газа в период с апреля по октябрь. Соглано расчетам "Reuters", общий счет за импорт составит не менее 1 миллиарда долларов.

Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы, а не на трубопроводный газ, и из этого объема, по словам Липпы, большая часть может быть поставлена из США.

"Если брать политический аспект, то для нас лучше, чтобы как можно больше американского СПГ поступало в Польшу и постепенно доставлялось к нам", — сказал глава украинской ГТС.

По его словам, геополитическая ситуация означает, что американский СПГ может быть предпочтительнее, чем, например, конкурирующий катарский СПГ, при условии, что разница в цене не будет значительной.

По словам Липпы, СПГ может поставляться в Украину с терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше.

Польский и литовский маршруты являются самыми дешевыми, но, по его словам, Украине придется использовать и другие трубопроводы, поскольку польский интерконнектор позволяет импортировать только до 7 миллионов кубометров в день, в то время как потребность составляет 20-25 миллионов.

В публикации говорится, что до последних атак Украина добывала 52-53 миллиона кубометров газа в день, но атаки сократили добычу на 40%, что вынудило Киев увеличить импорт.

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