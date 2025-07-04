Терпение по Украине и РФ закончилось: в чем сенаторы обвинили Трампа

Трое сенаторов Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс – объявили о начале расследования действий администрации президента США Дональда Трампа, которая в течение более пяти месяцев не вводила новых санкций против России из-за ее войны против Украины. Все три сенатора представляют Демократическую партию. Об этом сообщает "The Hill".

Сенат США. Фото: из открытых источников

"Вместо того, чтобы использовать доступные рычаги давления на агрессора, президент Трамп не делает ничего. Мы будем расследовать эту упущенную возможность приблизить конец войны", — заявили сенаторы.

Отмечается, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе США не ввели никаких новых санкций в отношении РФ – в некоторых случаях даже ослабили ограничения. Для сравнения, при президентстве Джо Байдена Вашингтон наложил более 6 200 санкций против связанных с Москвой структур — в среднем более 170 ежемесячно.

В Сенате все больше популярности набирает мнение, что такое бездействие позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну и даже усиливать эскалацию.

"Американцы должны спросить, почему президент, который обещает закончить войну, позволяет агрессору действовать безнаказанно", — отметили они.

Кроме приостановления помощи Украине, администрация Трампа уже пять месяцев блокирует обновление санкций и экспортного контроля, что, по словам сенаторов, открывает путь для стран вроде Китая помогать российскому ВПК.

Сенаторы призвали администрацию США немедленно возобновить работу с санкциями, регулярно обновлять списки лиц и компаний, поддерживающих российскую оборонку, а также присоединиться к европейским союзникам в усилении давления на Кремль.

"Единственный путь к справедливому и прочному миру – это решимость вместе с партнерами по G7 и четкий сигнал Путину, что чем дольше он продолжает нападение, тем выше будет цена", — говорится в заявлении сенаторов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в настоящее время Соединенные Штаты не оказывают давления на Украину с целью завершения войны, однако и не предпринимают активных действий в отношении России. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко во время эфира программы "Говорит Большой Львов".



