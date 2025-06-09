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Терпение Трампа по Зеленскому на грани: в Белом доме выдвинули Киеву жесткие претензии

Представитель Белого дома не объяснила, почему Трамп, заявляя о желании мира, фактически поддерживает агрессора, развязавшего войну и не собирающегося ее завершать

сегодня, 10:30 comments4590
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается украинским лидером Владимиром Зеленским и ходом мирного процесса. Как заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, в администрации считают, что Зеленский "движется не в том направлении", особенно относительно формата переговоров. Белый дом возмущен тем, что глава Украины делает акценты из-за медиа, а не ведет конструктивный диалог в закрытом формате.

Терпение Трампа по Зеленскому на грани: в Белом доме выдвинули Киеву жесткие претензии

Керолайн Ливитт. Фото: CNN

Комментируя пост Трампа о несогласии с высказыванием Зеленского по Крыму, Левитт отметила, что президент США не призывает Украину признавать аннексию, но настаивает на необходимости прямых переговоров. По ее словам, мирное соглашение возможно только тогда, когда обе стороны готовы к компромиссу — даже если это оставляет всех немного недовольными.

Спикер заявила, что "дипломатия через прессу" — неправильная стратегия, не способствующая деэскалации.

"Трамп хочет мира. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но переговоры нельзя вести из-за заголовков в СМИ", — подчеркнула Левитт.

Несмотря на это, ни одной критики в адрес Путина со стороны Белого дома не прозвучало. Левитт не ответила, почему Трамп, называющий себя сторонником мира, на практике демонстрирует поддержку агрессору, развязавшему войну и не заинтересованному в ее завершении.

Портал "Комментарии" уже писал, что американский сенатор от Алабамы Томми Тубервиль высказал мнение, что в войне в Украине виноваты обе стороны, а Владимир Зеленский якобы стремится втянуть НАТО в конфликт, пишет The Hill. Такие заявления Тубервиль сделал во время эфира радиошоу "Cats Roundtable". Он подчеркнул, что Зеленский не способен самостоятельно выиграть войну и понимает, что проиграет.



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