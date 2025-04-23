Терпение Трампа заканчивается: в Белом доме заявили, что Зеленский двигается в "неправильном направлении"

Президент США Дональд Трамп разочарован темпами мирных переговоров о войне в Украине, а действия президента Украины Владимира Зеленского в этом процессе, по мнению Вашингтона, являются "движением в неправильном направлении". Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Reuters .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По ее словам, терпение президента Трампа "иссякает".

Он хочет сделать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир. Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но для этого нужно, чтобы обе стороны войны этого действительно хотели. И, к сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении", – заявила Левитт.

В то же время она подчеркнула, что президент США не просил Украину признавать Крым частью России:

Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент Обама в 2014 году позволил России захватить Крым. Президент Трамп не просит Украины признавать Крым. Никто этого от них не требовал. Он просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, признавая, что эта война слишком долго была жестокой. Для заключения хорошего соглашения обе стороны должны пойти несколько недовольными".

Кроме того, спикер Трампа упрекнул Владимира Зеленского за попытки вести переговоры через медиа.

"Президент считает неприемлемой попытку вести эти мирные переговоры через прессу. Переговоры должны проходить за закрытыми дверями", – подчеркнула она.

Кэролайн Левитт также отметила, что команда Трампа потратила значительные усилия для прекращения войны:

"Команда президента по национальной безопасности, его советники вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы положить конец этой войне. Американские налогоплательщики профинансировали миллиарды долларов на эти усилия. И хватит. Президент разочарован. Его терпение заканчивается".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп жестоко раскритиковал заявление Зеленского . Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике заявление Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. Он считает такие слова опасными и усложняющими шанс на прекращение войны.

Трамп заявил, что ситуация для Украины очень серьезная. По его словам, Зеленский должен сделать выбор — либо идти в мир, либо продолжать войну еще три года, пока страна не потеряет все.