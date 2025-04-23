Терпение Трампа заканчивается: в Белом доме заявили, что Зеленский двигается в "неправильном направлении"

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп разочарован темпами мирных переговоров о войне в Украине, а действия президента Украины Владимира Зеленского в этом процессе, по мнению Вашингтона, являются "движением в неправильном направлении". Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Reuters .
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По ее словам, терпение президента Трампа "иссякает".
В то же время она подчеркнула, что президент США не просил Украину признавать Крым частью России:
Кроме того, спикер Трампа упрекнул Владимира Зеленского за попытки вести переговоры через медиа.
Кэролайн Левитт также отметила, что команда Трампа потратила значительные усилия для прекращения войны:
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп жестоко раскритиковал заявление Зеленского . Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике заявление Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма. Он считает такие слова опасными и усложняющими шанс на прекращение войны.Трамп заявил, что ситуация для Украины очень серьезная. По его словам, Зеленский должен сделать выбор — либо идти в мир, либо продолжать войну еще три года, пока страна не потеряет все.
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