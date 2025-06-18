Терпение Трампа закончилось: он серьезно пригрозил Ирану

Дональд Трамп во время своего нового брифинга для СМИ сделал несколько заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. Президент США требует от Ирана капитуляции.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Также он не знает, нанесет ли удар по Тегерану.

"Я это сделаю, а может и нет. Никто не знает, что я собираюсь делать" , – Трамп о возможности удара по Ирану.

Трамп требует безоговорочной капитуляции Ирана

"Безусловная капитуляция означает, что у меня достаточно. Они полностью беззащитны, у них совсем нет противовоздушной обороны. Это последний ультиматум Ирана: они должны сдаться. Хаменеи? ", — сказал президент США.

Также Трамп "пожелал удачи" аятоллу Хаменее, который не хочет сдаваться.

Президенту США задали вопрос, чтобы он сказал верховному лидеру Ирана, который заявляет, что режет не будет сдаваться. "Я скажу: "Желаю удачи", – ответил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп может совершить огромную ошибку. В Конгрессе США появился проект двухпартийной резолюции, которая должна была остановить президента Дональда Трампа от нападения на Иран. В частности, республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси сообщил на своем сайте о внесении резолюции, не дающей согласия "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".

Такой документ о военных полномочиях может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15-ти календарных дней без принятия решений в комитете.

В то же время конгрессмен Ро Ханна от демократической партии поддержал республиканца как сопредседателя резолюции о военных полномочиях по Ирану. Парламентарий заявил, что ни один президент не должен иметь возможности обходить конституционные полномочия Конгресса в вопросах войны.