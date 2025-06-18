Терпение Трампа закончилось: он серьезно пригрозил Ирану

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Лиля Воробьева
Дональд Трамп во время своего нового брифинга для СМИ сделал несколько заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. Президент США требует от Ирана капитуляции.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Также он не знает, нанесет ли удар по Тегерану.
Трамп требует безоговорочной капитуляции Ирана
Также Трамп "пожелал удачи" аятоллу Хаменее, который не хочет сдаваться.
Президенту США задали вопрос, чтобы он сказал верховному лидеру Ирана, который заявляет, что режет не будет сдаваться. "Я скажу: "Желаю удачи", – ответил он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп может совершить огромную ошибку. В Конгрессе США появился проект двухпартийной резолюции, которая должна была остановить президента Дональда Трампа от нападения на Иран. В частности, республиканский конгрессмен Палаты представителей Томас Масси сообщил на своем сайте о внесении резолюции, не дающей согласия "Вооруженным силам Соединенных Штатов вести несанкционированные боевые действия в Исламской Республике Иран".Такой документ о военных полномочиях может быть вынесен на обсуждение и голосование в зале парламента после 15-ти календарных дней без принятия решений в комитете.
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