Терпение Трампа закончилось: США пригрозили лишить Израиль помощи

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Лиля Воробьева
Администрация Дональда Трампа может пересмотреть военную и экономическую поддержку Израиля, если тот не остановит войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Война в секторе Газа (фото из открытых источников)
По информации WP, Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов, активизирует бомбардировки Газы и близится к очередной "точке невозвращения" в войне. Тем временем давление со стороны США, в том числе команды Трампа, в последние дни только усиливается.
По данным Министерства здравоохранения Газы, за 19 месяцев боевых действий погибли более 53 тысяч человек, большинство из которых — женщины и дети. Недостаток продовольствия и гуманитарный кризис усугубляются.
Недавно Израиль нанес удар по составу медикаментов в больнице Насера в Хан-Юнисе, о чем сообщила британская организация Medical Aid for Palestinians. В ответ премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о запуске нового гуманитарного механизма при поддержке США. По его словам, гуманитарные центры предназначены только для мирного населения, а не для ХАМАСа, который, по мнению Тель-Авива, якобы разворовывает помощь.
Однако, как отмечает The Washington Post , гуманитарные организации и некоторые американские чиновники опровергают эти обвинения, а Израиль до сих пор не предоставил доказательств масштабных злоупотреблений.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль сделал заявление о новом наступлении . Израиль готовится к новому наступлению на сектор Газа, при этом основной целью остается полное уничтожение группировки ХАМАС.Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передают "Комментарии" со ссылкой на Reuters и The Times of Israel. Как отметил израильский премьер, в настоящее время страна стоит "на пороге масштабного наступления на сектор Газа".
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