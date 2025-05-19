Терпение Трампа закончилось: США пригрозили лишить Израиль помощи

Администрация Дональда Трампа может пересмотреть военную и экономическую поддержку Израиля, если тот не остановит войну в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Война в секторе Газа (фото из открытых источников)

"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически по-прежнему Нетаньяху может это сделать — у него есть большинство в Кнессете и поддержка в стране, но ему не хватает политической воли", — отметил собеседник издания.

По информации WP, Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов, активизирует бомбардировки Газы и близится к очередной "точке невозвращения" в войне. Тем временем давление со стороны США, в том числе команды Трампа, в последние дни только усиливается.

По данным Министерства здравоохранения Газы, за 19 месяцев боевых действий погибли более 53 тысяч человек, большинство из которых — женщины и дети. Недостаток продовольствия и гуманитарный кризис усугубляются.

Недавно Израиль нанес удар по составу медикаментов в больнице Насера в Хан-Юнисе, о чем сообщила британская организация Medical Aid for Palestinians. В ответ премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о запуске нового гуманитарного механизма при поддержке США. По его словам, гуманитарные центры предназначены только для мирного населения, а не для ХАМАСа, который, по мнению Тель-Авива, якобы разворовывает помощь.

Однако, как отмечает The Washington Post , гуманитарные организации и некоторые американские чиновники опровергают эти обвинения, а Израиль до сих пор не предоставил доказательств масштабных злоупотреблений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль сделал заявление о новом наступлении . Израиль готовится к новому наступлению на сектор Газа, при этом основной целью остается полное уничтожение группировки ХАМАС.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передают "Комментарии" со ссылкой на Reuters и The Times of Israel. Как отметил израильский премьер, в настоящее время страна стоит "на пороге масштабного наступления на сектор Газа".



"Это рекомендация Генерального штаба. Их рекомендация — не моя... Я рекомендую то же самое. Но они пришли к этому независимо и сказали об этом", — добавил он.