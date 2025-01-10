Территориальные претензии Трапта: в Панаме сожгли его чучело

На фоне заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о стремлении вернуть Панамский канал под контроль США, в Панаме прошли массовые уличные демонстрации, приуроченные к годовщине антиамериканского восстания 1964 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

В январе 1964 г. в Панаме разгорелись масштабные беспорядки после того, как американские военные открыли огонь по демонстрантам, протестовавшим против американского контроля над Панамским каналом. В результате этого конфликта погибли по меньшей мере 20 протестующих, преимущественно студентов, а также трое американских военных.

Этот трагический инцидент, ежегодно 9 января отмечаемый в Панаме как "День мучеников", стал символом борьбы за суверенитет и окончательную передачу Панамского канала под контроль страны, произошедшую лишь в 1999 году.

"Сегодня мы вспоминаем жертву наших мучеников и заявляем миру, что Панама — это суверенная страна, а канал принадлежит нам", — заявил Себастьян Кирос, 84-летний пенсионер, являвшийся студентом во время тех событий.

Во время вчерашнего марша участники скандировали лозунги типа "Пролитая кровь никогда не будет забыта" и "Руки прочь от Панамы", направляясь к памятнику Вечного огня, установленному в честь погибших в 1964 году. В ходе акции протеста демонстранты также сожгли чучело Дональда Трампа, выражая свое возмущение его заявлениями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Дании вызывает Трампа на разговор . Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что обратилась с просьбой о разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его резких заявлений по поводу возможного установления контроля над Гренландией.

СМИ отмечает, что Фредериксен подтвердила, что ждет диалог с Трампом, хотя отметила, что он, скорее всего, не состоится до его инаугурации 20 января. Пока Копенгаген не получил ответа от Вашингтона. Авторы материала считают, что этот шаг является реакцией на недавние заявления Трампа, отказавшегося исключить использование военной или экономической силы для контроля над Гренландией.

