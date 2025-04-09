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Только один миллиардер в мире приумножил свое состояние после введения Трампом пошлин

Баффет с начала года не только не потерял деньги, а заработал $12,7 млрд.

сегодня, 09:36
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Ткачик Олеся

Из 500 самых богатых людей мира только один — легендарный инвестор Уоррен Баффет — смог приумножить состояние на фоне экономической нестабильности, вызванной таможенной политикой Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют обновленные данные Bloomberg Billionaires Index.

Только один миллиардер в мире приумножил свое состояние после введения Трампом пошлин

Воренн Баффет

Другие 499 миллиардеров понесли существенные финансовые потери после введения торговых тарифов, повлекших за собой панику на мировых рынках и серьезные потери в фондовых индексах.

В частности, Илон Маск, даже обращавшийся к Трампу с просьбой отменить пошлины, потерял с начала года около $130 млрд. Учредитель Amazon Джефф Безос потерял $45,2 млрд, а генеральный директор Meta Марк Цукерберг — $28,1 млрд.

На этом фоне Баффет, глава Berkshire Hathaway, напротив, увеличил свой капитал на $12,7 млрд с начала года. До этого он активно распродавал акции крупных компаний, таких как Apple, CitiGroup, Bank of America и DaVita, а также лишился части биржевых фондов (ETF), которым симпатизировал ранее.

Несмотря на свою традиционную аполитичность, 94-летний Баффет недавно назвал тарифную политику Трампа "фактически актом ядерной экономической войны".

Впрочем, Трамп, невзирая на падение индекса S&P 500 почти на 20% с февраля, не демонстрирует готовности пересмотреть свою политику. Аналитики предупреждают, что сохранение пошлин может повлечь за собой рецессию в США и еще больше разогнать инфляцию.

Стоит отметить, что осенью 2024 года Баффет продал 150 млн акций Bank of America — компании, в которую он инвестировал в течение семи лет, став ее крупнейшим акционером. Также он сократил долю в Apple, а до февраля избавился и от части активов в медицинской компании DaVita.

Позже того же месяца Berkshire Hathaway полностью вышла из двух ETF-фондов Vanguard и State Street, продав каждый из них на сумму около $22 млн.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, холдинг может готовиться к выходу с рынка недвижимости – ведутся переговоры о продаже компании HomeServices of America брокерской сети Compass.

В то же время Баффет активизировал инвестиции в Японии, объявив в феврале о планах увеличить доли в пяти крупнейших торговых домах страны: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что от Трампа отвернулись миллиардеры.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14582983/top-billionaires-lose-money-Trumps-tariffs.html
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