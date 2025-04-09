Только один миллиардер в мире приумножил свое состояние после введения Трампом пошлин

Из 500 самых богатых людей мира только один — легендарный инвестор Уоррен Баффет — смог приумножить состояние на фоне экономической нестабильности, вызванной таможенной политикой Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют обновленные данные Bloomberg Billionaires Index.

Воренн Баффет

Другие 499 миллиардеров понесли существенные финансовые потери после введения торговых тарифов, повлекших за собой панику на мировых рынках и серьезные потери в фондовых индексах.

В частности, Илон Маск, даже обращавшийся к Трампу с просьбой отменить пошлины, потерял с начала года около $130 млрд. Учредитель Amazon Джефф Безос потерял $45,2 млрд, а генеральный директор Meta Марк Цукерберг — $28,1 млрд.

На этом фоне Баффет, глава Berkshire Hathaway, напротив, увеличил свой капитал на $12,7 млрд с начала года. До этого он активно распродавал акции крупных компаний, таких как Apple, CitiGroup, Bank of America и DaVita, а также лишился части биржевых фондов (ETF), которым симпатизировал ранее.

Несмотря на свою традиционную аполитичность, 94-летний Баффет недавно назвал тарифную политику Трампа "фактически актом ядерной экономической войны".

Впрочем, Трамп, невзирая на падение индекса S&P 500 почти на 20% с февраля, не демонстрирует готовности пересмотреть свою политику. Аналитики предупреждают, что сохранение пошлин может повлечь за собой рецессию в США и еще больше разогнать инфляцию.

Стоит отметить, что осенью 2024 года Баффет продал 150 млн акций Bank of America — компании, в которую он инвестировал в течение семи лет, став ее крупнейшим акционером. Также он сократил долю в Apple, а до февраля избавился и от части активов в медицинской компании DaVita.

Позже того же месяца Berkshire Hathaway полностью вышла из двух ETF-фондов Vanguard и State Street, продав каждый из них на сумму около $22 млн.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, холдинг может готовиться к выходу с рынка недвижимости – ведутся переговоры о продаже компании HomeServices of America брокерской сети Compass.

В то же время Баффет активизировал инвестиции в Японии, объявив в феврале о планах увеличить доли в пяти крупнейших торговых домах страны: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что от Трампа отвернулись миллиардеры.



