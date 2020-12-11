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Традиция нарушена: президент Трамп отказал в помиловании осужденному на смерть

Брэндон Бернард был казнен с помощью смертельной инъекции в федеральной тюрьме

сегодня, 16:03
Автор:

Павел Зинченко
Федеральное правительство США казнило Брэндона Бернарда, чернокожего мужчину из Техаса, причастного к убийству семейной пары в 1999 году. Призывы о помиловании, поступавшие в течение нескольких недель от правозащитных групп, присяжных и других лиц о приостановлении его казни, остались без внимания. 40-летнему Бернарду сделали смертельную инъекцию в федеральной тюрьме в Терре-Хот, штат Индиана. СМИ сообщили о его смерти в 02:32 по Гринвичу.
Бернард — девятый федеральный заключенный, казненный с июля, когда президент США Дональд Трамп отменил 17-летний мораторий на федеральные казни. Этот шаг вызвал осуждение со стороны правозащитных организаций и групп по борьбе за гражданские свободы.
Бернарду было 18 лет, когда он и еще четыре подростка участвовали в убийстве Тодда и Стейси Бэгли, семейной пары, которая ехала с воскресной церковной службы в Киллине, штат Техас.
Его дело привлекло внимание адвокатов, выступающих против смертной казни, знаменитостей и других лиц в США из-за нескольких факторов, которые, по их словам, должны были дать ему отсрочку исполнения приговора. Например, его возраст на момент совершения преступления.
Роберт Данхэм, исполнительный директор некоммерческой группы "Информационный центр по смертной казни", сказал, что к команде защиты Бернарда присоединились известные американские юристы Алан Дершовиц и Кеннет Старр, которые защищали Трампа в его деле об импичменте. В четверг они подали запрос на 14-дневную отсрочку казни для подачи дополнительных материалов по делу, сказал Данхэм.
Однако министерство юстиции отказалось отложить казнь Бернарда в четверг, а также казнь еще одного заключенного, запланированную на пятницу и еще трех заключенных в январе. Девять казней, проведенных на федеральном уровне в этом году, уже превысили по количеству все казни за предыдущие 56 лет, вместе взятые.
Как сообщало издание "Комментарии", еще одна страна мира введет смертную казнь.

Традиция нарушена: президент Трамп отказал в помиловании осужденному на смерть

ФОТО: New York News Times


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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2020/12/11/us-executes-by-lethal-injection-brandon-bernard-a-black-man
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