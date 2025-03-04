Трамп анонсировал невиданные наказания для американских студентов: в чем дело

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит федеральное финансирование для учебных заведений, позволяющих проводить незаконные протесты. Он также предупредил, что лица, занимающиеся агитацией, будут депортированы или заключены в тюрьму. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, пишет The Cradle.
Протесты в США. Фото: 24 Канал
В своем резком заявлении Трамп анонсировал жесткие меры по учебным заведениям, разрешающим незаконные протесты на своих территориях.
"Федеральное финансирование будет немедленно прекращено для любых колледжей, школ или университетов, разрешающих незаконные протесты", — заявил президент США.
Он также отметил, что агитаторы, участвующие в таких протестах, будут заключены в тюрьму или депортированы в свои страны.
Президент добавил, что участвующие в протестах американские студенты также понесут серьезные наказания. Они могут быть исключены из учебных заведений или арестованы независимо от тяжести их правонарушения.
Напомним, что демократы в Конгрессе активно готовятся к протесту во время выступления Трампа. Некоторые представители Демократической партии обсуждают варианты выражения недовольства его политикой, в частности, пытаются прервать само выступление президента.
По информации Axios, среди протестующих могут быть плакаты с анти-трамповскими лозунгами, яйца или пустые картонные коробки, символизирующие рост цен и инфляцию. Также протестующие планируют использовать шумовые эффекты, в частности хлопушки, чтобы воспрепятствовать выступлению Трампа.
"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп предложил российскому диктатору Владимиру Путину быть вовлеченным в переговоры с Ираном по ядерной программе Тегерана. Как сообщает Bloomberg, Кремль принял предложение администрации Трампа.
Новости