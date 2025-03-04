Трамп анонсировал невиданные наказания для американских студентов: в чем дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит федеральное финансирование для учебных заведений, позволяющих проводить незаконные протесты. Он также предупредил, что лица, занимающиеся агитацией, будут депортированы или заключены в тюрьму. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social, пишет The Cradle.

Протесты в США. Фото: 24 Канал

В своем резком заявлении Трамп анонсировал жесткие меры по учебным заведениям, разрешающим незаконные протесты на своих территориях.

"Федеральное финансирование будет немедленно прекращено для любых колледжей, школ или университетов, разрешающих незаконные протесты", — заявил президент США.

Он также отметил, что агитаторы, участвующие в таких протестах, будут заключены в тюрьму или депортированы в свои страны.

Президент добавил, что участвующие в протестах американские студенты также понесут серьезные наказания. Они могут быть исключены из учебных заведений или арестованы независимо от тяжести их правонарушения.

Напомним, что демократы в Конгрессе активно готовятся к протесту во время выступления Трампа. Некоторые представители Демократической партии обсуждают варианты выражения недовольства его политикой, в частности, пытаются прервать само выступление президента.

По информации Axios, среди протестующих могут быть плакаты с анти-трамповскими лозунгами, яйца или пустые картонные коробки, символизирующие рост цен и инфляцию. Также протестующие планируют использовать шумовые эффекты, в частности хлопушки, чтобы воспрепятствовать выступлению Трампа.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп предложил российскому диктатору Владимиру Путину быть вовлеченным в переговоры с Ираном по ядерной программе Тегерана. Как сообщает Bloomberg, Кремль принял предложение администрации Трампа.