Трамп анонсировал переговоры с Китаем в ближайшие дни: что станет ключевой темой

Президент США Дональд Трамп начнет переговоры с Китаем по потенциальному соглашению относительно TikTok уже в понедельник или вторник. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Думаю, мы начнем в понедельник или вторник... будем говорить с Китаем, возможно, с президентом Си Цзиньпином или одним из его представителей. Но в целом соглашение уже почти готово", — заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна избавиться от американских активов TikTok.

Этой весной уже обсуждалось соглашение о создании новой компании для американских операций TikTok, которая должна была быть большинством владением и управлением со стороны инвесторов из США. Однако реализацию остановили после того, как Китай заявил, что не одобрит сделку на фоне объявленных Трампом новых пошлин на китайские товары.

Глава Белого дома признал, что соглашение, вероятно, потребует одобрения со стороны Китая.

На вопрос, насколько он уверен, что Пекин согласится, Дональд Трамп ответил, что он не уверен, но думает, что Китая ответит положительно.

Трамп в очередной раз напомнил, что у него отличные отношения с главой КНР Си Цзиньпином. Поэтому будущая сделка будет выгодна как для Пекина, так и для Вашингтона.

Стоит отметить, что еще в 2024 году Конгресс США принял закон, который обязывает продать TikTok американскому инвестору. Инициатива стартовала при президентстве Джо Байдена. В случае отказа приложение может быть заблокировано на всей территории страны.

Однако после прихода к власти Дональд Трамп уже трижды откладывал выполнение этого решения. Он даже заявлял, что TikTok якобы помог ему получить поддержку молодежи во время избирательной кампании.

Последнюю отсрочку Трамп предоставил в апреле 2025 года, что вызвало обеспокоенность среди американских законодателей. Некоторые из них призвали президента четко определиться с дальнейшими действиями: либо окончательно запретить приложение, либо объяснить дальнейшие планы.

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