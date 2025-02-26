Трамп анонсировал визит Зеленского в Вашингтон: что известно о "соглашении века"

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для заключения важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Чего ожидать от этого соглашения и какие условия он содержит? Разбираемся поподробнее.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.

Что известно о "Соглашении о ресурсах"

Переговоры между Украиной и США о стратегическом партнерстве в сфере природных ресурсов завершились в среду, 26 февраля. Полный текст документа обнародовало издание "Европейская правда". Украинская сторона смогла изменить тональность договоренностей, сделав их выгоднее для Киева.

Ключевые положения соглашения предполагают создание совместного фонда для финансирования восстановления Украины. Его управление будет осуществляться при участии представителей обеих стран. Украинская сторона обязуется направлять в фонд 50% доходов от монетизации государственных природных ресурсов, таких как нефть, газ, минералы и инфраструктура. США, в свою очередь, также будут вкладывать средства в фонд, что будет способствовать развитию ключевых секторов экономики.

Фонд будет извлекать прибыль от дальнейшей коммерциализации ресурсов, находящихся в государственной собственности Украины. Важным пунктом соглашения является запрет на продажу или передачу долей фонда без согласия сторон. Кроме того, документ нуждается в ратификации Верховной Радой Украины, что станет следующим важным этапом реализации договоренностей.

Согласно информации, рабочие группы Украины и США уже приступили к подготовке окончательного текста документа.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Соединенные Штаты и Украина фактически согласовали окончательный вариант документа, получившего название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины".