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Трамп атакует другую страну: "США этого не потерпят"

Дональд Трамп приостановил финансовую помощь США для Южной Африки.

сегодня, 11:25
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Автор:
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Slava Kot

После угроз ближайшим соседям США Канаде и Мексике, Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекратят финансирование для Южной Африки. Президент США причиной этого назвал случаи конфискации земли и жестокого обращения с "определенными классами людей".

Трамп атакует другую страну: "США этого не потерпят"

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Дональд Трамп на собственной платформе Truth Social объявил о прекращении помощи для Южной Африки.

"Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей. Происходит массовое нарушение прав человека, которое видят все. Соединенные Штаты не потерпят этого, мы будем действовать. Кроме того, я прекращу все будущее финансирование Южной Африки, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации!", — написал Трамп.

В прошлом месяце президент Южной Африки Сирил Рамафоса подписал закон, облегчающий государству "экспроприацию земли в общественных интересах". Как объясняют южноафриканские политики, цель состоит в том, чтобы "решить расовое несоответствие в собственности на землю", которое сохраняется спустя три десятилетия после окончания апартеида в 1994 году.

Министерство иностранных дел Южной Африки отреагировало на заявление президента США и объяснило, что "доверяет советникам президента Трампа использовать период расследования для тщательного понимания политики Южной Африки в рамках конституционной демократии". Также там указали, что многие страны имеют подобные законы об экспроприации земли.

По данным Reuters, США пообещали предоставить Южной Африке почти 440 миллионов долларов помощи в 2023 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на новые угрозы Трампа в отношении БРИКС, куда также входит Южная Африка.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, кто из иностранных лидеров первым встретится с Трампом.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113936851614563699
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