Трамп бессилен против Путина: украинцам сказали, сколько еще будет идти война

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Ткачик Олеся
Украинцам посоветовали не молиться на новоизбранного президента Дональда Трампа. В частности, как считает политтехнолог Сергей Гайдай, он не сможет остановить кремлевского диктатора Владимира Путина, собственно и живущего, войной и чувствующего себя победителем.
Дональд Трамп
По его мнению, если общество не будет давить на власть, то они не будут искать решения этого сложного вызова.
При этом он убежден, что заморозить войну исключительно по дипломатическому пути просто невозможно.
Как убежден Гайдай, настоящей заморозкой конфликта является уничтожение каждого российского захватчика, каждой единицы российской боевой техники на фронте, а также уничтожение всей военной инфраструктуры врага.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне, действительно, пока не намерены останавливать войну. В частности, они уже объявили цели так называемой "специальной военной операции" на 2025 год. Среди них не только выход на границы Донецкой, Луганской Запорожской и Херсонской областей, но и захват новых территорий в Украине.
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