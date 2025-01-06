Трамп бессилен против Путина: украинцам сказали, сколько еще будет идти война

Украинцам посоветовали не молиться на новоизбранного президента Дональда Трампа. В частности, как считает политтехнолог Сергей Гайдай, он не сможет остановить кремлевского диктатора Владимира Путина, собственно и живущего, войной и чувствующего себя победителем.

Дональд Трамп

"Поэтому перемирие не будет. Эта война надолго. Россияне сами наступление не прекратят", – считает Гайдай.

По его мнению, если общество не будет давить на власть, то они не будут искать решения этого сложного вызова.

Свой бюрократический аппарат она не сократит. Бюджет на закупку и изготовление вооружения и нужды армии за счет мирных расходов и сокращение расходов на содержание госаппарата не увеличит. Экономику на нужды обороны не мобилизует. Коррупцию в своих рядах не уничтожит. Выборов и обновление госчиновников сами власти не объявят и не проведут", — считает эксперт.

При этом он убежден, что заморозить войну исключительно по дипломатическому пути просто невозможно.

Как убежден Гайдай, настоящей заморозкой конфликта является уничтожение каждого российского захватчика, каждой единицы российской боевой техники на фронте, а также уничтожение всей военной инфраструктуры врага.

"Есть ли возможности и ресурсы выполнить эту задачу сейчас в стране? Есть. Нет желания, видения и политической воли у военно-политического руководства", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне, действительно, пока не намерены останавливать войну. В частности, они уже объявили цели так называемой "специальной военной операции" на 2025 год. Среди них не только выход на границы Донецкой, Луганской Запорожской и Херсонской областей, но и захват новых территорий в Украине.



