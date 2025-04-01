Трамп боится Путина: дипломат привел явные доказательства

Президент США Дональд Трамп демонстрирует разное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому лидеру Владимиру Путину. По мнению историка и дипломата Романа Бессмертного, Трамп фактически опасается российского диктатора.

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"Нужно понимать, что Трамп испытывает страх перед Путиным. Именно поэтому его риторика в отношении Украины и ее президента кардинально отличается от того, как он высказывается о кремлевском фюрере", — отметил Бессмертный в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Эксперт привел интересный пример: когда речь идет об Иране, Трамп угрожает жесткими военными ударами, если Тегеран не подпишет соглашение по ядерной программе. Однако в случае России он ограничивается только разговорами о возможном введении пошлин на импорт нефти.

При этом дипломат подчеркнул, что США не закупали российскую нефть в 2024 году, а в предыдущие два года объем поставок был мизерным — 5 тысяч баррелей в 2023 году и 10 тысяч в 2022-м.

"Вот и вся жесткость Трампа: громкие заявления, но в реальности лишь символические экономические ограничения. Вот так он демонстрирует свою "злость" на Путина", — подчеркнул Бессмертный.

31 марта Трамп заявил, что не верит в то, что Путин откажется от возможности заключить мирное соглашение по Украине. Он также упомянул о существовании определенного "психологического дедлайна", после которого, по его мнению, конфликт должен быть остановлен.

Ранее американский президент заявлял, что "взбешен" на Путина из-за его заявлений о нелегитимности украинских властей и угрожал введением санкций на российскую нефть в размере 25-50%.

Как уже писали "Комментарии", у американского президента Дональда Трампа есть все необходимые средства, чтобы нанести России сокрушительный удар, если сочтет, что правитель Кремля Владимир Путин блокирует мирное урегулирование. Такое мнение высказал обозреватель The Washington Post Марк Тиссен.