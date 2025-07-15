Трамп больше не боится Третьей мировой: почему Владимир перестал быть другом

Самое главное в заявлениях Дональда Трампа – это согласие, что из американского оружия будут убивать россиян. Причем о каких-либо ограничениях относительно типов оружия тоже не было сказано. Как раз пора вспомнить предыдущие страхи Трампа, что это приведет к "третьей мировой". Об этом рассказал известный украинский политолог Сергей Таран.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, фактически произошел важный надлом в мировоззрении Трампа, о чем говорилось еще месяц назад – хозяин Белого дома перестал называть Путина "другом".

"Потому что "русский друг" уже не дает Трампу ощущения собственного успеха и удовлетворенного тщеславия. Даже, как говорит Трамп, его Первая леди издевалась над его словами об очередном "хорошем разговоре с Владимиром", после которого бомбили очередной украинский город. Представляете себе весь спектр эмоций Трампа после этого! То, что оружие будет покупать Европа – имеет гораздо меньшее значение. В каком-то смысле это даже неплохо – потому что будет формировать у европейцев ответственное понимание, что безопасность Украины – это их важная инвестиция", – отметил политолог.

Сергей Таран подытоживает, в общем, все происходит по удивительно прогнозируемому сценарию – сначала "мир за один день", потом "разговора с Путиным", далее "разочарование Путиным", и, в конце концов, возвращение к традиционной политике США. Ну, пусть, еще не "возвращение", но направление выбрано правильное.

По мнению политолога, следующее окно для серьезных дипломатических попыток будет под осенью. Это как раз совпадает со сроком 50 дней, которые символически отвел Трамп Путину на то, чтобы тот подумал.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk – того же оружия, которое было запущено против иранских целей в прошлом месяце. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке The Washington Post пишет журналист Дэвид Игнатиус.

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