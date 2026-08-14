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Трамп будет добиваться воплощения своей прихоти через суд: подробности громкого скандала в США

Администрация президента США оспаривает судебный запрет на строительство масштабного бального зала в Белом доме и просит разрешить продолжить работу

14 августа 2026, 20:50
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Клименко Елена

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить продолжить строительство нового бального зала Белого дома. Обращение было подано 14 августа после того, как суды низших инстанций заблокировали работы на объекте.

Трамп будет добиваться воплощения своей прихоти через суд: подробности громкого скандала в США

Фото: из открытых источников

Иск касается масштабного проекта по созданию "просторного бального зала" на территории президентской резиденции. Администрация Трампа настаивает, что судебный запрет не должен останавливать строительство, пока идет рассмотрение дела.  

Ранее, 7 августа, апелляционный суд округа Колумбия оставил в силе решение федерального судьи Ричарда Леона, постановившего приостановить работу. Судебный запрет должен действовать при рассмотрении спора о законности строительства.  

Администрация президента не согласилась с таким решением. Генеральный прокурор США Джон Сауэр в представлении Верховному суду заявил, что действующий судебный запрет фактически может предоставить одному окружному судье чрезмерные полномочия.  

По его аргументации именно судья тогда будет определять, какие работы в Белом доме можно считать "абсолютно необходимыми" для обеспечения безопасности президента, его семьи, сотрудников и посетителей.

К последней категории относятся также иностранные чиновники, президенты и премьер-министры других государств.  

В то же время, решение апелляционного суда пока не вступило в силу окончательно, поэтому строительные работы продолжаются, пока Верховный суд рассматривает обращение администрации Трампа.  

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска продолжают давить на украинские позиции в Донецкой области. Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и зафиксировали продвижение оккупантов вблизи Белицкого в Покровском районе. По данным аналитиков, противнику удалось расширить контролируемую территорию на этом участке фронта.



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