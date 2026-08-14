Трамп будет добиваться воплощения своей прихоти через суд: подробности громкого скандала в США

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить продолжить строительство нового бального зала Белого дома. Обращение было подано 14 августа после того, как суды низших инстанций заблокировали работы на объекте.

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Иск касается масштабного проекта по созданию "просторного бального зала" на территории президентской резиденции. Администрация Трампа настаивает, что судебный запрет не должен останавливать строительство, пока идет рассмотрение дела.

Ранее, 7 августа, апелляционный суд округа Колумбия оставил в силе решение федерального судьи Ричарда Леона, постановившего приостановить работу. Судебный запрет должен действовать при рассмотрении спора о законности строительства.

Администрация президента не согласилась с таким решением. Генеральный прокурор США Джон Сауэр в представлении Верховному суду заявил, что действующий судебный запрет фактически может предоставить одному окружному судье чрезмерные полномочия.

По его аргументации именно судья тогда будет определять, какие работы в Белом доме можно считать "абсолютно необходимыми" для обеспечения безопасности президента, его семьи, сотрудников и посетителей.

К последней категории относятся также иностранные чиновники, президенты и премьер-министры других государств.

В то же время, решение апелляционного суда пока не вступило в силу окончательно, поэтому строительные работы продолжаются, пока Верховный суд рассматривает обращение администрации Трампа.

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