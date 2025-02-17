Трамп будет продвигать значительные уступки Путину перед началом мирных переговоров по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание "заключить соглашение" для завершения войны в Украине. Его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и ожидаемая встреча американских и российских представителей в Саудовской Аравии на этой неделе повысили надежды на скорейшее завершение конфликта.

Дональд Трамп. Фото: СNN

Согласно информации The New York Times, обсуждается, как могут пройти эти переговоры, кто в них примет участие и к чему они могут привести. В статье отмечается, что Украине трудно будет вернуть недавно утраченные территории, поэтому вероятно соглашение будет предусматривать территориальные уступки в пользу России. Путин, в свою очередь, может потребовать жестких условий.

В частности, у России есть собственные мотивы для заключения соглашения: экономические проблемы, в частности, риск инфляции из-за больших расходов на войну, а также возможность ослабления западных санкций.

Переговоры обещают быть сложными. Есть опасения, что Путин может вести их недобросовестно, а Европа и Украина переживают, что Трамп может стремиться к заключению соглашения с Кремлем без участия других государств.

Как сообщается, именно при Трампе Украина может оказаться в изоляции, поскольку Зеленский заявил, что не был приглашен на переговоры между американскими и российскими чиновниками, которые пройдут в Саудовской Аравии. Кроме того, администрация Трампа пытается исключить европейские страны, хочет, чтобы участие в переговорах принимали только США, Украина и Россия.

Одним из возможных результатов этих переговоров может стать заморозка конфликта. В таком случае Россия оставит за собой уже захваченные территории, прекратив борьбу за новые, при этом Украина и Запад не признают российскую аннексию, хотя Россия будет сохранять территориальные претензии. Такое соглашение может предусматривать, что территориальные споры будут разрешаться мирным путем в будущем.

Захваченные в Курской области земли могут стать важным рычагом давления Украины на Россию, отмечают журналисты, хотя Кремль неоднократно заявлял, что Киев не сможет использовать эти территории как разменную монету. Однако ситуация может измениться.

Как уже писали "Комментарии", представители США и России отправляются в Саудовскую Аравию для начала переговоров по ситуации в Украине. Ожидается, что встреча состоится в ближайшие дни.