Трамп бурно отреагировал на критику из-за его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику по поводу его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Трамп назвал таких людей "больными и нечестными", которые ненавидят Соединенные Штаты.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал сообщения с реакцией на критику, в частности, что встреча с российским диктатором уже стала победой Путина.
Президент США заявил, что даже если бы он подписал соглашение, по которому получил столицу России, то его также подвергли бы критике. По словам Трампа, в СМИ бы такое соглашение назвали "плохим".
Напомним, что бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон подверг резкой критике предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. По его словам, Путин международный изгнанник, использующий встречу с президентом США для попытки выхода из политической изоляции.
