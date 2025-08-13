Трамп бурно отреагировал на критику из-за его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику по поводу его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Трамп назвал таких людей "больными и нечестными", которые ненавидят Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал сообщения с реакцией на критику, в частности, что встреча с российским диктатором уже стала победой Путина.

"Очень нечестные СМИ работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, хотя встреча проходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это вообще такое? Мы выигрываем во ВСЕМ", — пишет Трамп.

Президент США заявил, что даже если бы он подписал соглашение, по которому получил столицу России, то его также подвергли бы критике. По словам Трампа, в СМИ бы такое соглашение назвали "плохим".

"Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочную работу!). Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохое соглашение! Но теперь их поймали. Посмотрите на все настоящие новости, выходящие об их КОРРУПЦИИ. Они больны и нечестны люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы выигрываем во всем!!! МАГА", — добавил Трамп.

Напомним, что бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон подверг резкой критике предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. По его словам, Путин международный изгнанник, использующий встречу с президентом США для попытки выхода из политической изоляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе дали ответ, сколько территорий Украины отдадут РФ после встречи Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, почему Трамп имеет пророссийскую риторику перед встречей с Путиным.