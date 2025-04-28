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Трамп бурно отреагировал на падение своего рейтинга

Реакция Трампа на падение его рейтинга до 100 дней президентства оказалась отрицательной.

сегодня, 13:47
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Автор:
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Slava Kot

30 апреля будет 100 дней, как Дональд Трамп президент США. По этому поводу были проведены социологические опросы нескольких служб, показывающих падение рейтинга Трампа. Однако американский президент считает такие данные "мошенничеством" и "плохими историями" на коррупции.

Трамп бурно отреагировал на падение своего рейтинга

Дональд Трамп

Согласно опросу Pew Research Center, рейтинг одобрения Трампа за первые 100 дней упал на 7% пунктов с начала инаугурации и составил 40%. Опрос CNN показывает результат в 41%, а исследование Economist/YouGov – 43%.

Трамп в своей социальной сети Truth Social критически отреагировал на результаты опросов общественного мнения по падению собственных рейтингов.

"В этой стране больше нет свободной и справедливой "прессы". У нас есть пресса, которая пишет плохие истории и сильно жульничает на опросах. Она скомпонована и коррумпирована. Печально!", — написал Трамп.

Рейтинг Трампа оказался самым низким результатом среди всех президентов США за последние 20 лет. К примеру, рейтинг Джо Байдена за первые 100 дней составлял 54%, Барака Обамы – 62%, а Джорджа Буша – 63%. Даже во время первого срока Трампа, его рейтинг был выше в этог период – 45%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп намекнул на возможность пойти на третий срок президентства несмотря на то, что этого не позволяет Конституция США. Его поклонники указывают на возможность использовать некоторые лазейки, которые позволят Трампу участвовать в выборах в 2028 году. Однако опрос показал, что большинство американцев против третьего срока Трампа — 75% не поддерживают эту идею. Кроме того, в Республиканской партии также большинство против – 53%.

Также "Комментарии" писали, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114414895289941753
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