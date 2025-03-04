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Трамп – «Человек из Москвы»: французское издание дало оценку действиям президента США

На обложке французского Le Point разместили фото Трампа и подписали «Человек из Москвы»

4 марта 2025, 12:39
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Недилько Ксения

Французское издание Le Point выпустило номер с Дональдом Трампом на обложке, подписав его как "Человек из Москвы".

Трамп – «Человек из Москвы»: французское издание дало оценку действиям президента США

Обложка Le Point за 27 февраля 2025

Под фото президента США размещена надпись: Путин и Трамп – альянс хищников. Издание намекает на возможную пророссийскую позицию Трампа и его связи с Кремлем.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что фактически решение президента США Дональда Трампа об остановке помощи Украине стало согласием официального Вашингтона на дальнейшую агрессию РФ против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение придерживается в Демократической партии, пишет "Reuters".

"Трамп прекращает эту помощь — это не признак силы, это признак слабости. Он склоняется перед Путиным и делает нас менее безопасными. Республиканцы должны публично осудить это", — заявил демократ из Калифорнии Марк Такано.

Член Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Джо Кортни назвал этот шаг "капитуляцией перед незаконным непровоцированным вторжением Путина".

При этом сенатор Джин Шахин, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям отметила, что Трамп дал добро Путину на дальнейшую агрессию. "Замораживая военную помощь Украине, президент Трамп открывает двери Путину для эскалации его жестокой агрессии против невинных украинцев. Последствия этого, безусловно, будут разрушительными", — заявила она.

Также "Комментарии" писали, что американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине от Соединенных Штатов. В Кремле положительно отреагировали на информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле поддержал решение администрации Трампа приостановить военную помощь Украине. По словам Пескова, США внесут "лучший вклад в дело мира", если в конце концов откажутся от поддержки Украины. "Если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, это может побуждать Киев к мирному процессу", — сказал Песков.



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