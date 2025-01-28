logo

BTC/USD

102603.70

ETH/USD

3174.39

LTC/USD

114.27

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп через Карлсона передал сигнал Путину: теперь он будет вынужден идти на быстрые переговоры
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп через Карлсона передал сигнал Путину: теперь он будет вынужден идти на быстрые переговоры

Трамп начал игру по принуждению Путина идти на быстрые переговоры и соглашаться на разумные компромиссы

сегодня, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Интервью Такера Карлсона, где он говорит, что уже бывший госсекретарь Энтони Блинкен планировал убийство кремлевского диктатора Владимира Путина – это прямая артподготовка к переговорам Трамп-Путин, убежден политолог Вадим Денисенко. По его словам, Трамп открыто вытащил свой главный козырь – страх Путина за собственную жизнь.

Трамп через Карлсона передал сигнал Путину: теперь он будет вынужден идти на быстрые переговоры

Дональд Трамп

Как говорит политолог, до последнего времени обе партии в США занимали железобетонную позицию: переговоры с Россией не предполагают смену режима.

Впрочем, неделю назад, в первые интервью после инаугурации, Трамп пригрозил России нефтяным обвалом. Как говорит Денисенко, между строк там можно было прочесть и то, что в случае отказа от предложения по переговорам, может быть пересмотрена позиция по изменению режима.

"Сейчас устами Такера Карлсона российскому руководителю прямым текстом говорят: тебя могут заменить. А это то, чего патологически боязлив и очень нерешителен Путин боится больше всего", – подчеркнул Денисенко.

Параллельно, говорит политолог, появилось почти синхронное заявление Индии и Китая, что они не будут покупать с марта российскую нефть на фоне увеличения затрат на фрахт. Конечно, это только колокольчик, а не окончательное решение, но такая история не может не напрягать Путина.

"В целом игра Трампа с Путиным сейчас выглядит так: президент США максимально и по всем фронтам поднимает ставки, заставляя Путина идти на быстрые переговоры. Ключевое слово "быстрые". И сейчас Белый дом ждет согласованных от России "умных" компромиссов. Судя по всему, в Белом доме считают, что вариантов у Путина не согласиться почти нет. Правда, они четко наметили, что будут делать, если он не согласится. Но, как только он Путин продемонстрирует готовность к тем же "компромиссам", внимание Трампа может переключиться на Киев", — говорит Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о чем Путин хочет вести переговоры с Трампом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02HjcdE873RH3PSUMNsdLCncUwCFtqxjA925DWNzJUr5zcp1uaRDTB7AxZGUTvkHCHl
Теги:

Новости

Все новости