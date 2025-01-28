Трамп через Карлсона передал сигнал Путину: теперь он будет вынужден идти на быстрые переговоры

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Ткачик Олеся
Интервью Такера Карлсона, где он говорит, что уже бывший госсекретарь Энтони Блинкен планировал убийство кремлевского диктатора Владимира Путина – это прямая артподготовка к переговорам Трамп-Путин, убежден политолог Вадим Денисенко. По его словам, Трамп открыто вытащил свой главный козырь – страх Путина за собственную жизнь.
Дональд Трамп
Как говорит политолог, до последнего времени обе партии в США занимали железобетонную позицию: переговоры с Россией не предполагают смену режима.
Впрочем, неделю назад, в первые интервью после инаугурации, Трамп пригрозил России нефтяным обвалом. Как говорит Денисенко, между строк там можно было прочесть и то, что в случае отказа от предложения по переговорам, может быть пересмотрена позиция по изменению режима.
Параллельно, говорит политолог, появилось почти синхронное заявление Индии и Китая, что они не будут покупать с марта российскую нефть на фоне увеличения затрат на фрахт. Конечно, это только колокольчик, а не окончательное решение, но такая история не может не напрягать Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о чем Путин хочет вести переговоры с Трампом.
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