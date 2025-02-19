Трамп четверть времени своего президентства посвящает любимому делу

За первый месяц в должности лидера Соединенных Штатов Дональд Трамп отметился неоднозначными заявлениями о войне в Украине, российском диктаторе Владимире Путине и рядом принятых законопроектов в США. Однако оказывается, что Трамп четверть президентства посвящает в игре в гольф.

Трамп играет в гольф. Фото: Сет Вениг/AP

Инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января 2025 года и с тех пор американский лидер провел за игрой в гольф 8 дней, что соответствует 26,67% времени в должности президента США. Таким образом, Трамп во время второго прихода в Белый дом в среднем каждый четвертый день посвящает своей любимой игре.

Согласно данным Golf Digest, это больше, чем в его первый президентский срок, тогда Трамп сыграл в гольф 261 раз, в среднем каждые 5,6 дня.

Дональд Трамп известен своей любовью к гольфу. Президент США не просто играет в эту игру, но и владеет роскошными гольф-клубами по всему миру. Первые поля для гольфа Трамп купил в 1999 году. До 2016 года он владел 17 полями для гольфа по всему миру через свою холдинговую компанию Trump Organisation.

После своего первого избрания Трамп нарушил прецедент и, как президент, решил не отказываться от своих бизнес-холдингов, включая поля для гольфа. Хотя это не было противозаконно, это привело к критике со стороны юристов по этике и журналистов из-за потенциального конфликта интересов. Против Трампа было подано по меньшей мере три иска, утверждавших, что иностранные платежи на полях для гольфа и в отелях Трампа нарушают положения Конституции США о вознаграждениях. Однако все иски были отклонены как спорные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трампу пожизненно запретили управлять автомобилем.

Также "Комментарии" писали, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине.