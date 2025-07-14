Трамп что-то задумал: озвучена причина резких заявлений президента США в адрес Путина

Соединенные Штаты недавно неожиданно прекратили поставки вооружения в Украину. Это вызвало волну изумления как в Киеве, так и среди союзников. Однако впоследствии президент США Дональд Трамп мгновенно отменил это решение после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Такой контраст в действиях подтверждает фирменный стиль американского лидера: действовать из-за обострения и постоянного поднятия ставок, заявил контрадмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.

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Он подчеркнул, что прекращение и быстрое возобновление поставок стали очередным примером разногласий между Трампом и профессиональной оборонной средой как в Пентагоне, так и в других госструктурах.

"Трамп — типичный оппортунист, ставящий собственные интересы выше государственных. Но стратегия Путина с мнимым миром больше не работает. Похоже, "личная дипломатия" между ними зашла в тупик", — отметил он.

О глубоком раздражении Трампа свидетельствует и тот факт, что он впервые по возвращении в Белый дом серьезно задумался о новом пакете помощи для Украины.

По словам Монтгомери, это может быть сигналом для Путина, упорно не прекращающего войну. Если Трамп действительно стремится заключить соглашение по Украине, ему придется усилить давление на Россию. И, возможно, он это, наконец, осознал.

Адмирал также отметил, что сейчас война в Украине стала для Путина вопросом личного выживания, поэтому его убедить невозможно только заставить. Иллюзии Трампа и его команды о возможности договориться с диктатором оказались ложными.

Ожидается, что в "важном заявлении", запланированном на 14 июля, Трамп объявит о новых шагах давления — от усиления санкций до передачи Украине не только оборонного, но и наступательного вооружения. Однако, учитывая непредсказуемость Трампа, гарантий в этом нет.

"Парадокс в том, что агрессивное поведение Путина может спровоцировать Трампа на решительные действия. Война затянется, пока Кремль не почувствует истинное давление. И это давление должно быть максимальным", — подытожил Монтгомери.

Как уже писал портал "Комментарии", высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби выступает за изменение приоритетов оборонной политики США, по его мнению, основное внимание следует сосредоточить на сдерживании Китая, а не на продолжении масштабной военной поддержки Украины.