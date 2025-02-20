Трамп цинично солгал: США заработали на войне в Украине в разы больше, чем потратили на помощь

Дональд Трамп лжет, когда говорит, что Украина получила за три года от Соединенных Штатов 350 млрд долларов помощи, говорит директор программы "Европа и мир" Дмитрий Шульга. По его словам, на самом деле Украина получила около 54 млрд долларов.

Дональд Трамп

По информации эксперта, за 2022-24 года Украина получила 31 млрд (точнее, 31,240 млрд) долларов бюджетной помощи (в государственный бюджет). Еще +19 миллиардов кредиты США уже предоставили (Всемирному банку) в 2024, но Украина их еще не получила — должна получить уже в 2025. То есть, в целом США выделили Украине чуть более 50 млрд бюджетной поддержки.

"В 2024 году в рамках G7 был согласован кредит от США в 20 млрд долларов под возврат из прибылей замороженных российских активов. То есть США уже выделили эти 20 млрд – предоставили их Всемирному банку, но из этих 20 Украина в 2024 году (в декабре) получила только первый 1 млрд. Еще 19 млрд. должно дойти в 2025. Но считать надо, что США уже выделили 31,24 + 19=50,24 млрд." – говорит эксперт.

Кроме того, говорит Шульга, более 3,5 млрд гуманитарной помощи, то есть помощи украинцам. Итак, в общей сложности Украине от США поступило 50,24 + 3,5 = где-то меньше почти 54 млрд долларов за все три года полномасштабной войны.

"Остальные пособия – еще несколько десятков миллиардов (по данным Кильского института, эквивалент 64 млрд евро, то есть где-то 65-70 млрд долл.) – это военная помощь, то есть оружие, а не средства. Денежные средства получают американские подрядчики Пентагона — на изготовление нового оружия — либо для предоставления Украине или для предоставления американской армии на пополнение запасов вместо старого оружия, переданного Украине со складов. То есть оружие поступало Украине, но средства – американским компаниям-производителям. Вряд ли это можно считать как "предоставленные Украине деньги" в том смысле, как это вкладывает Трамп", – подчеркивает Шульга.

По его словам, были еще разные другие вещи, которые принимались в США под шапкой "помощь Украине" — от расходов на усиление американского военного присутствия на восточном фланге НАТО до гуманитарной помощи Африке или субсидии американским фермерам. Но на самом деле из всех пакетов реально Украина получила, как сказано выше, только 54 млрд., добавил эксперт.

При этом он обратил внимание, что экспорт американского оружия на мировой рынок вырос более чем вдвое — с 138 млрд в 2021 до 318 млрд в 2024. То есть имеем те же "350 млрд", только не потерь, а доходов США.

"Украина сделала огромную рекламу американскому оружию (например, 8 европейских стран закупили "Хаймарсы" после того, как они себя показали в Украине), а также потребность в замене и усилении европейских арсеналов (например, закупки F-35 вместо преданных Украине F-16 или Миг-29)" — отметил эксперт.

По его словам, без "затрат на рекламу" (54 млрд для украинцев, которые с помощью американского оружия выстояли 3 года войны против значительно большей и сильнее вооруженной армии) — чистая прибыль США составила почти 300 млрд. долларов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заявил о том, сколько США потратили на помощь Украине в войне.



