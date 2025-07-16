Трамп дал 50 дней не только Путину, но и Украине: приезд Келлога в Киев это подтверждает

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Кравцев Сергей
На самом деле, срок 50 дней, отведенный Трапом для прекращения войны в Украине, дан обеим сторонам, а не только путину. Это подтверждает фраза президента США: "Я не на чьей стороне, я просто хочу прекратить эту бойню". За этими словами Трампа кроется несказанно простая вещь: в намерениях остановить войну Трамп раздает задание и давит на обе стороны. Поэтому спецпредставитель президента США Келлог в Украине целую неделю будет разжевывать все самые плохие сценарии развития событий, если мало чем обоснованные позиции не будут пересмотрены в сторону большей компромиссности. Такое мнение высказал известный телеведущий журналист Остап Дроздов.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он продолжает, никто, конечно, на тех встречах свечу-громовицу не держал, но пафосным юпитерам, случайно подсоединившимся к воинскому астралу и далее мыслящим суфлером, надо привыкнуть к мысли, что следующая или решающая фаза войны (до и после 50 дней) пройдёт.
Журналист отмечает, прежде чем требовать у западного мира руководствоваться высокими ценностями – для начала нужно их самим демонстрировать и соблюдать. Потому как-то забавно выглядят апелляции к высоким материям после того, как во время Римской конференции на полный экран выводили топ-спикера Чернышева, а в кулуарах чествовать Авакова.
Читайте на портале "Комментарии" — дедлайн в 50 дней: Трамп ответил, считает ли он теперь, что Путин хочет мира.