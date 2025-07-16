Трамп дал 50 дней не только Путину, но и Украине: приезд Келлога в Киев это подтверждает

На самом деле, срок 50 дней, отведенный Трапом для прекращения войны в Украине, дан обеим сторонам, а не только путину. Это подтверждает фраза президента США: "Я не на чьей стороне, я просто хочу прекратить эту бойню". За этими словами Трампа кроется несказанно простая вещь: в намерениях остановить войну Трамп раздает задание и давит на обе стороны. Поэтому спецпредставитель президента США Келлог в Украине целую неделю будет разжевывать все самые плохие сценарии развития событий, если мало чем обоснованные позиции не будут пересмотрены в сторону большей компромиссности. Такое мнение высказал известный телеведущий журналист Остап Дроздов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Стояние над баррикадами – наиболее удобная позиция, позволяющая совершать действия по обеим баррикадам. Это не вопрос симпатий или ценностей. Для Трампа это рабочая технология, которая позволяет иметь равнодоступность к обеим сторонам, а затем и равнодействие по отношению к ним. Поэтому: если при упоминании о 50 днях мы рисуем в своем бурном воображении садомазо-сцены с путином в нижней роли, то следует также иметь в виду, что домашнее задание прекратить войну дается обоим ее участникам. Келлог в Киеве именно поэтому", – считает Остап Дроздов.

Он продолжает, никто, конечно, на тех встречах свечу-громовицу не держал, но пафосным юпитерам, случайно подсоединившимся к воинскому астралу и далее мыслящим суфлером, надо привыкнуть к мысли, что следующая или решающая фаза войны (до и после 50 дней) пройдёт.

Журналист отмечает, прежде чем требовать у западного мира руководствоваться высокими ценностями – для начала нужно их самим демонстрировать и соблюдать. Потому как-то забавно выглядят апелляции к высоким материям после того, как во время Римской конференции на полный экран выводили топ-спикера Чернышева, а в кулуарах чествовать Авакова.

"Отношение мира к Украине в условиях realpolitik детерминируют не доблестные ВСУ, несгибаемый героизм или отчаянное упорство, а качество или некачество политической власти, в нашем случае еще и умеренность ее аппетита", – констатировал эксперт.

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