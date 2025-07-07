Трамп дал большое обещание Украине, но один человек все испортил

Глава Министерства обороны США Пит Гегсет самостоятельно принял решение о приостановлении военной помощи Украине, не согласовав его с Белым домом. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Гербст.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В интервью NV дипломат отметил, что такое решение Пентагона было принято после того, как президент Дональд Трамп на саммите НАТО пообещал обеспечить Украину необходимыми системами противовоздушной обороны, недостающие ей.

Кроме того, Гербст обратил внимание на предыдущие заявления Трампа, в которых тот называл Владимира Путина проблемой, а также призвал страны-члены НАТО увеличить свои оборонные расходы до уровня 5% от валового внутреннего продукта.

"Это все — очень положительные, разумные и сильные шаги, демонстрирующие твердую позицию в интересах США. Поэтому то, что после этого было принято решение о прекращении поставок оружия, выглядит как свидетельство того, что Минобороны просто игнорирует политику президента", — подчеркнул Джон Гербст.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина теряет шанс получить помощь от США . Отношения с Соединенными Штатами Америки для Украины критически важны. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что некоторую военную помощь Украине могут предоставить только США. Однако в Верховной Раде убеждены, что украинская сторона не сделала все возможное для усиления двусторонних отношений.

Народный депутат Украины София Федина выразила мнение, что делалось все для того, чтобы "завалить" нашу коммуникацию со Штатами, и чтобы не произошло никакой помощи.

По ее словам, наблюдается нарастание так называемых антиамериканских настроений, обвинение Америки во всех грехах человечества.