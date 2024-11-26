Трамп дал добро на удары по России: что об этом говорит

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Кравцев Сергей
Совершенно неверно считать, что разрешение бить по территории Российской Федерации западными дальнобойными ракетами было принято администрацией Байдена без согласования с администрацией Трампа. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Более того, подчеркивает Тарас Загородний, все заявления, которые делаются до 20 числа, следует считать только политической игрой. Ничего больше. Все будет четко и ясно, и понятно после 20 числа.
Собеседник портала "Комментарии" также не считает, что позиция администрации Трампа будет заключаться в сокращении помощи Украине. Скорее всего, подчёркивает Тарас Загородний, военная помощь будет даже увеличена. Но Трамп будет требовать, чтобы европейцы оплачивали ее. Например, закупка американского вооружения. Поэтому изменения возможны в части сокращения финансирования дефицита украинского бюджета. Это возможно.
Читайте также на портале "Комментарии" — подталкивание украинцев к принятию значительных уступок ради прекращения войны только придаст смелости Кремлю. Российский диктатор Путин должен вывести все войска, вернуть оккупированные территории и выплатить репарации. Такое заявление в интервью Bloomberg сделал глава разведки Чехии Михал Куделка.
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