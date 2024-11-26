Трамп дал добро на удары по России: что об этом говорит

Совершенно неверно считать, что разрешение бить по территории Российской Федерации западными дальнобойными ракетами было принято администрацией Байдена без согласования с администрацией Трампа. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я уверен, что они уже координируют свои действия. Как раз это была инициатива администрации Трампа. Плюс там были введены санкции против Госпромбанка, чего раньше вообще не предусматривалось. Это интерес Трампа в отношении нефти и газа. Им неинтересна российская нефть на международном уровне. Плюс там противопехотные мины и так далее", – отметил эксперт.

Более того, подчеркивает Тарас Загородний, все заявления, которые делаются до 20 числа, следует считать только политической игрой. Ничего больше. Все будет четко и ясно, и понятно после 20 числа.

Собеседник портала "Комментарии" также не считает, что позиция администрации Трампа будет заключаться в сокращении помощи Украине. Скорее всего, подчёркивает Тарас Загородний, военная помощь будет даже увеличена. Но Трамп будет требовать, чтобы европейцы оплачивали ее. Например, закупка американского вооружения. Поэтому изменения возможны в части сокращения финансирования дефицита украинского бюджета. Это возможно.

"Во всем остальном, я думаю, что позиция Трампа будет более жесткая в отношении России, чем еще действующая администрация. Продолжение следует...", – прокомментировал эксперт.

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