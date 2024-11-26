logo

BTC/USD

92018.04

ETH/USD

3314.35

LTC/USD

90.05

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп дал добро на удары по России: что об этом говорит
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп дал добро на удары по России: что об этом говорит

Нет доводов, что позиция администрации Трампа будет заключаться в сокращении помощи Украине

сегодня, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Совершенно неверно считать, что разрешение бить по территории Российской Федерации западными дальнобойными ракетами было принято администрацией Байдена без согласования с администрацией Трампа. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Трамп дал добро на удары по России: что об этом говорит

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я уверен, что они уже координируют свои действия. Как раз это была инициатива администрации Трампа. Плюс там были введены санкции против Госпромбанка, чего раньше вообще не предусматривалось. Это интерес Трампа в отношении нефти и газа. Им неинтересна российская нефть на международном уровне. Плюс там противопехотные мины и так далее", – отметил эксперт. 

Более того, подчеркивает Тарас Загородний, все заявления, которые делаются до 20 числа, следует считать только политической игрой. Ничего больше. Все будет четко и ясно, и понятно после 20 числа. 

Собеседник портала "Комментарии" также не считает, что позиция администрации Трампа будет заключаться в сокращении помощи Украине. Скорее всего, подчёркивает Тарас Загородний, военная помощь будет даже увеличена. Но Трамп будет требовать, чтобы европейцы оплачивали ее. Например, закупка американского вооружения. Поэтому изменения возможны в части сокращения финансирования дефицита украинского бюджета. Это возможно. 

"Во всем остальном, я думаю, что позиция Трампа будет более жесткая в отношении России, чем еще действующая администрация. Продолжение следует...", – прокомментировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — подталкивание украинцев к принятию значительных уступок ради прекращения войны только придаст смелости Кремлю. Российский диктатор Путин должен вывести все войска, вернуть оккупированные территории и выплатить репарации. Такое заявление в интервью Bloomberg сделал глава разведки Чехии Михал Куделка.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости