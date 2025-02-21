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Трамп дал Европе три недели, чтобы поддержать капитуляцию Украины

Дональд Трамп шантажирует Европу из-за войны в Украине.

сегодня, 08:42
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Автор:
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Slava Kot

Представитель Финляндии Мика Аалтола из Европейской народной партии заявил, что президент США Дональд Трамп установил дедлайн для Европы по ситуации на войне в Украине. По его словам, Трамп ожидает, что Европа примет его мирное соглашение, в противном случае США выведут свои войска с европейского континента.

Трамп дал Европе три недели, чтобы поддержать капитуляцию Украины

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Мика Аалтола на платформе X рассказал о способе шантажа Европы от Трампа для окончания войны в Украине. Финский политик утверждает, что мирное соглашение от президента США о прекращении огня похоже на "капитуляцию Украины" и именно такой вариант Трамп хочет, чтобы приняли в Европе.

"Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты выйдут из Европы", – сказал Аалтола.

Напомним, что после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии Трамп сделал несколько неоднозначных заявлений по Украине, в частности, требовал проведения выборов, назвал президента Зеленского диктатором с низким рейтингом. Кроме того, Администрация Трампа неоднократно выражала возмущение, что Украина отказалась подписать соглашение о полезных ископаемых. Как пояснил Зеленский, предложенное от США соглашение не предусматривало гарантий безопасности для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конгрессе США готовы блокировать решение Трампа в отношении Путина и Украины. Как пояснил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, американские чиновники будут делать все необходимое, чтобы остановить неприемлемые решения президента США.

Также "Комментарии" писали, что в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором.



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Источник: https://x.com/FourWinns298/status/1892393999459029126
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