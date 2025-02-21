Трамп дал Европе три недели, чтобы поддержать капитуляцию Украины

Представитель Финляндии Мика Аалтола из Европейской народной партии заявил, что президент США Дональд Трамп установил дедлайн для Европы по ситуации на войне в Украине. По его словам, Трамп ожидает, что Европа примет его мирное соглашение, в противном случае США выведут свои войска с европейского континента.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Мика Аалтола на платформе X рассказал о способе шантажа Европы от Трампа для окончания войны в Украине. Финский политик утверждает, что мирное соглашение от президента США о прекращении огня похоже на "капитуляцию Украины" и именно такой вариант Трамп хочет, чтобы приняли в Европе.

"Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты выйдут из Европы", – сказал Аалтола.

Напомним, что после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии Трамп сделал несколько неоднозначных заявлений по Украине, в частности, требовал проведения выборов, назвал президента Зеленского диктатором с низким рейтингом. Кроме того, Администрация Трампа неоднократно выражала возмущение, что Украина отказалась подписать соглашение о полезных ископаемых. Как пояснил Зеленский, предложенное от США соглашение не предусматривало гарантий безопасности для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конгрессе США готовы блокировать решение Трампа в отношении Путина и Украины. Как пояснил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, американские чиновники будут делать все необходимое, чтобы остановить неприемлемые решения президента США.

Также "Комментарии" писали, что в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором.