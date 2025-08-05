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Трамп дал Нью-Дели 24 часа: какой выбор предстоит сделать Индии

Президент США устал ждать, пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа

5 августа 2025, 16:00
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих 24 часов может существенно повысить тарифы на индийский импорт. 

Трамп дал Нью-Дели 24 часа: какой выбор предстоит сделать Индии

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома раскритиковал Индию за чрезмерные торговые барьеры и экономическое сотрудничество с Россией.

По словам президента США, Индия уже имеет "самый высокий тариф среди всех", но этого недостаточно. 

"У них самый высокий тариф среди всех... Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно повышу его, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину", — акцентировало Дональд Трамп.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в СМИ масса материалов по теме Индии. Одни медиа говорят, что Индия отказывается от российской нефти, другие нет. На самом же деле Индия не делала никаких официальных заявлений о том, что она будет продолжать покупать российскую нефть. Все, что мы видим в медиа – это свободные интерпретации и кликбейтные заголовки. Реальность несколько иная. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

"То есть вопрос закупки российской нефти перестает быть сугубо экономическим – он глобализовался. Поэтому закупка нефти у России может иметь последствия для всей индийской экономики. Фактически США ставят Индию, как и Китай перед выбором: либо российская нефть, либо доступ к американскому рынку. Или же – сохранение обеих возможностей в обмен на "мелочь": нажать на Путина, чтобы тот остановил войну. Чем все завершится – увидим уже в скором времени", – констатировал политик.




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Источник: https://x.com/RapidResponse47/status/1952708025178832934
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