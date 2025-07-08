Трамп дал обещание Зеленскому: стало известно, какое оружие направится в Украину

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков системы Patriot. Это произошло в телефонном разговоре между президентами после того, как команда Трампа остановила поставки оружия Украине.

Трамп пообещал Зеленскому отправить оружие

Как сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с деталями телефонного разговора лидеров, Трамп дал Зеленскому обещание по поставкам оружия Украине от США.

"Трамп пообещал немедленно прислать 10 перехватчиков Patriot – меньше, чем планировалось во время приостановления поставок – и помочь найти другие способы поставки", – говорится в статье Axios.

Как отмечает издание, этот шаг стал результатом дипломатического давления, ведь за день до разговора канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Трампа разблокировать ракеты, задержанные из-за пересмотра американских военных резервов. Германия предложила купить батареи Patriot у США, чтобы передать их Украине.

Трамп, со своей стороны, предложил альтернативу, а именно продать Украине одну из имеющихся в Германии батарей. Однако окончательное соглашение между сторонами пока не достигнуто, хотя источники указывают, что переговоры продолжаются.

Проблема поставок ракет Patriot становится все более острой для стран НАТО. По словам немецких чиновников, Берлин уже предоставил Киеву большую часть собственного арсенала – больше, чем США. В то же время в США обеспокоены быстрым темпом расходования ракет, которые производятся медленнее, чем используются в конфликтах.

Министр обороны США Пит Гегсет отметил, что США рассматривают возможность финансирования и отправки дополнительных установок Patriot из Германии и Греции. Переговоры по этому направлению продолжаются уже несколько месяцев.

Несмотря на новую инициативу, Дональд Трамп остается аккуратным в вопросе участия США в войне. Как отмечает Axios, он неоднократно повторял своим советникам, что "это не моя война", намекая на нежелание вовлекаться в затяжной конфликт. В то же время он осознает, что в случае принятия решения о помощи это будет уже его ответственность как лидера.

Ожидается, что в ближайшее время в Риме состоится встреча представителей Зеленского с посланником Трампа Китом Келлогом. Украинская сторона надеется получить больше ясности относительно дальнейшего курса американской военной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Трампа о поставках оружия Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин сделал заявление о поставках западного оружия Украине.