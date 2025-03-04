Трамп дал поручение: без какой помощи может остаться Украина

Президент США Дональд Трамп обсуждает возможное прекращение военной помощи Украине, сообщает The Washington Post.

США могут остановить помощь. Фото из открытых источников

По информации издания, Дональд Трамп проведет 3 февраля встречу с высокопоставленными чиновниками США, чтобы обсудить вопрос о прекращении военной помощи Украине.

Как сообщает The Washington Post, помимо прекращения поставок вооружений – боеприпасов и радаров, США рассматривают еще один вариант – сокращение обмена разведданными и прекращение подготовки украинских военнослужащих и пилотов.

По словам анонимного источника, Дональд Трамп всегда скептически относился к поддержке Украины, однако его советники начали всерьез разрабатывать варианты прекращения военной помощи после бурного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе между Трампом, украинским президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.