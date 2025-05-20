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Трамп дал Путину исторический шанс расправиться с Украиной и обозначил время

Ресурсная сделка Украины и США не спасла Киев от заигрываний Трампа с Путиным

сегодня, 10:03 comments1530
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Ткачик Олеся

Грандиозная и скандальная ресурсная сделка президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, поставившая Украину в зависимость от транснациональных корпораций США, не помогала Украине сохранить финансовую, политическую и военно-техническую поддержку Америки в войне с путинской Россией. Наоборот, только ухудшила положение, говорит политолог Виктор Небоженко.

Трамп дал Путину исторический шанс расправиться с Украиной и обозначил время

Дональд Трамп

По его словам, после телефонного разговора Трампа с диктатором Владимиром Путины стало ясным, что Трамп стал на сторону Путина в этом конфликте.

"Получив, в ходе заключения ресурсной сделки о редкоземельных материалах Украины все что хотел, Трамп стал терять интерес к Украине. Более того, он откровенно стал на сторону Путина, отказавшись от свое требования к России объявить сначала прекращение огня и потом начать переговоры", — подчеркнул Небоженко.

По его мнению, Трамп не просто стал на сторону Кремля, но и отрыто обещает после окончания войны большие экономические перспективы американо-российского сотрудничества.

В то же время, эксперт убежден, что после этого телефонного разговора, длившегося 2 часа, исчезает острая необходимость личной встречи Трампа и Путина, так как стороны нашли общие мнение о судьбе Украины — война и переговоры.

"Теперь Путин уверен, что Трамп дал ему исторический шанс в ближайшие полгода, до Нового года, пока будут идти вязкие и не перспективные переговоры, расправится с Украиной и заставить ее подписать латентную капитуляцию", — говорит Небоженко.

Таким образом, говорит политолог, Украина оказалась в крайне сложной ситуации. С одной стороны, Путин уверен, что до конца 2025 года он проведет мощное наступление и заставит Украину признать свое поражение на фронте. С другой стороны, подчеркивает эксперт, за это время страны Европы так и не сумеют, без США, оказать Украине необходимую финансовую и военно-техническую помощь и согласовать эффективные европейские санкции против путинской России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, чего следует ожидать Украине после разговора Трампа с Путиным.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.nebozenko/posts/pfbid0bAkCEJbAUjumkYqs4Jf733UhCVshDW8dpgTRNeUQbz2jezkrxPuvtmCNKXRr1AYdl
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