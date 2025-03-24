logo

BTC/USD

87427.64

ETH/USD

2083.19

LTC/USD

93.23

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп депортирует мигрантов самолетами: куда прибыл скандальный рейс
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп депортирует мигрантов самолетами: куда прибыл скандальный рейс

Трамп отправил первый рейс с мигрнатами в Венесуэлу

сегодня, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Первый рейс с венесуэльскими мигрантами, депортированными из США, прибыл в Венесуэлу после того, как две страны договорились о возобновлении репатриационных полетов. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту близ Каракаса, было около 200 человек. На месте присутствовало большое количество силовиков.

Трамп депортирует мигрантов самолетами: куда прибыл скандальный рейс

Депортация из США

По данным Бюро по делам Западного полушария США, самолет вылетел из Соединенных Штатов, сделал остановку в Гондурасе для пересадки пассажиров, а затем продолжил маршрут в Венесуэлу.

"Сегодня возобновились депортационные рейсы венесуэльских нелегальных мигрантов на родину через Гондурас", – говорится в сообщении ведомства на платформе X.

Там также отметили, что депортированные лица не имели законных оснований оставаться в США и выразили благодарность президентке Гондурасу Сиомаре Кастро за сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией.

Согласно заявлению МИДа Гондураса, на борту находились 199 человек венесуэльского происхождения. Перелет длился три с половиной часа и состоялся "упорядоченно и безопасно", сообщил министр иностранных дел Энрике Рейна.

Известно, что репатриационные рейсы в Венесуэлу были прекращены после того, как администрация Дональда Трампа в 2020 году отозвала лицензию, позволявшую американской нефтяной компании Chevron вести определенные операции в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро тогда заявил, что это решение осложнило возвращение мигрантов, что повлекло за собой угрозу новых санкций со стороны США.

Добавим, что возобновление полетов произошло на фоне растущего недовольства в Венесуэле после депортации 238 венесуэльцев в Сальвадор, где их поместили в пресловутую тюрьму Cecot. США обвинили этих лиц в связях с криминальной группировкой Tren de Aragua, однако их родственники отрицают причастность к преступной деятельности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что владельцы "зеленых карт" боятся, что их депортируют из США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2025/03/24/americas/venezuela-us-deportees-flight-latam-intl-hnk/index.html
Теги:

Новости

Все новости