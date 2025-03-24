Трамп депортирует мигрантов самолетами: куда прибыл скандальный рейс

Первый рейс с венесуэльскими мигрантами, депортированными из США, прибыл в Венесуэлу после того, как две страны договорились о возобновлении репатриационных полетов. На борту самолета, приземлившегося в аэропорту близ Каракаса, было около 200 человек. На месте присутствовало большое количество силовиков.

Депортация из США

По данным Бюро по делам Западного полушария США, самолет вылетел из Соединенных Штатов, сделал остановку в Гондурасе для пересадки пассажиров, а затем продолжил маршрут в Венесуэлу.

"Сегодня возобновились депортационные рейсы венесуэльских нелегальных мигрантов на родину через Гондурас", – говорится в сообщении ведомства на платформе X.

Там также отметили, что депортированные лица не имели законных оснований оставаться в США и выразили благодарность президентке Гондурасу Сиомаре Кастро за сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией.

Согласно заявлению МИДа Гондураса, на борту находились 199 человек венесуэльского происхождения. Перелет длился три с половиной часа и состоялся "упорядоченно и безопасно", сообщил министр иностранных дел Энрике Рейна.

Известно, что репатриационные рейсы в Венесуэлу были прекращены после того, как администрация Дональда Трампа в 2020 году отозвала лицензию, позволявшую американской нефтяной компании Chevron вести определенные операции в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро тогда заявил, что это решение осложнило возвращение мигрантов, что повлекло за собой угрозу новых санкций со стороны США.

Добавим, что возобновление полетов произошло на фоне растущего недовольства в Венесуэле после депортации 238 венесуэльцев в Сальвадор, где их поместили в пресловутую тюрьму Cecot. США обвинили этих лиц в связях с криминальной группировкой Tren de Aragua, однако их родственники отрицают причастность к преступной деятельности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что владельцы "зеленых карт" боятся, что их депортируют из США.



