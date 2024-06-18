Трамп действительно может попытаться договориться с Путиным: названы сценарии

Как считает политолог Сергей Таран, после своей вероятной победы Дональд Трамп сначала попытается "договориться" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и показать миру, что он умеет быстро "достигать мира".

Дональд Трамп

"И тогда, после крупного геополитического торга, теоретически возможна оперативная пауза в войне, которую Украине, если она произойдет, тоже нужно будет правильно использовать", — говорит политолог.

Впрочем, по его словам, когда иллюзия "договориться с Путиным" станет очевидной, Трамп действительно может усилить военную поддержку Украине даже в тех объемах и качестве, на которое Джо Байден не решался.

Это все абсолютно реалистичные сценарии после выборов в США. И Украине нужно быть готовой ко всем ним, а не к одному единому сценарию", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп за закрытыми дверями поддерживает помощь Украине. Однако на публике, он старается этот вопрос не комментировать, или же резко выступает против помощи.

Например, во время митинга в Детройте Трамп заявил о своих планах прекратить помощь Украине, критикуя президента Джо Байдена за якобы бесполезную трату денег на войну. Также он отметил, что президент Владимир Зеленский постоянно просит деньги у Соединенных Штатов. Это никогда не кончается, сказал Трамп. Кроме того, он заявил, что разберется с помощью Украины еще до того, как войдет в Белый дом в случае победы на президентских выборах.

Кроме того, известно, что Трамп вновь подчеркнул, что готов очень быстро прекратить войну в Украине, однако не сказал, как именно это будет делать.



