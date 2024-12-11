Трамп до сих пор не знает, как завершить войну в Украине: что будет делать после инаугурации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, несмотря на свои заявления, не понимает, как завершить войну между Россией и Украиной, заявил в эфире "Эспрессо" журналист Виталий Портников.

Трамп, Зеленский и Путин

По его словам, экс-президент США лишь настаивает на прекращении боевых действий, не предлагая конкретных решений. При этом, по его мнению, Трамп действует как типичный популист.

"Я думаю, что Трамп, как любой политик-популист, вообще не представляет, что он будет делать с российско-украинской войной. Поскольку есть та реальность, которая провозглашается для выборов и касается внутри- и внешнеполитических обещаний, а также реальность , с которой он столкнется после 20 января 2025", — отметил журналист.

Впрочем, по его словам, Трамп действительно слушает и говорит о войне в Украине, но не может реально участвовать в политических процессах и договариваться о том, что будет переговорным процессом между Украиной и Россией.

Он просто, как мантру, повторяет, что необходимо остановить огонь. Я не знаю, что будет делать Дональд Трамп, когда его обещания, связанные с внутриполитическим развитием США и теми внешнеполитическими вызовами и конфликтами, в которых США тоже находятся, столкнутся с реальностью. Проблема в том, что он и сам этого не знает", – отметил Портников.

Журналист также подчеркнул, что возможное президентство Трампа станет одним из самых сложных и драматических периодов в современной истории, который принесет серьезные вызовы для всего мира.

Портинков напомнил, что Трамп во время своего первого президентского срока даже не готовился к этой роли и учился руководить страной уже в должности. Теперь он уверен в своей победе, но после 20 января 2025 года ему придется столкнуться с реальными трудностями. Это будет одно из самых драматических президентств XXI века, период больших испытаний и вызовов для всего мира, отметил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин раздражен тем, что о России начали договариваться без участия самой России.



