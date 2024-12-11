Трамп до сих пор не знает, как завершить войну в Украине: что будет делать после инаугурации

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, несмотря на свои заявления, не понимает, как завершить войну между Россией и Украиной, заявил в эфире "Эспрессо" журналист Виталий Портников.
Трамп, Зеленский и Путин
По его словам, экс-президент США лишь настаивает на прекращении боевых действий, не предлагая конкретных решений. При этом, по его мнению, Трамп действует как типичный популист.
Впрочем, по его словам, Трамп действительно слушает и говорит о войне в Украине, но не может реально участвовать в политических процессах и договариваться о том, что будет переговорным процессом между Украиной и Россией.
Журналист также подчеркнул, что возможное президентство Трампа станет одним из самых сложных и драматических периодов в современной истории, который принесет серьезные вызовы для всего мира.
Портинков напомнил, что Трамп во время своего первого президентского срока даже не готовился к этой роли и учился руководить страной уже в должности. Теперь он уверен в своей победе, но после 20 января 2025 года ему придется столкнуться с реальными трудностями. Это будет одно из самых драматических президентств XXI века, период больших испытаний и вызовов для всего мира, отметил журналист.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин раздражен тем, что о России начали договариваться без участия самой России.
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