Трамп доиграется: Чем для него могут обернуться «морковки» для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев никогда не согласится на территориальные уступки и не признает временно оккупированные регионы частью Российской Федерации. В то же время, политолог Олег Саакян предполагает, что администрация Дональда Трампа вряд ли серьезно рассматривает подобный вариант.

Дональд Трамп

"Я не думаю, что это сценарий "А", и это решение будет легко для Трампа. Вряд ли оно лежит на столе, как уже решено. Напротив, я думаю, что это больше пряник, этакая подвешенная морковка перед Россией в длинную. Но, конечно, отбрасывать такой сценарий невозможно", — отметил политолог.

Даже если США признают Крым частью РФ, это не станет геополитической катастрофой для Украины, убежден Саакян. По его словам, большинство государств мира не поддержит такую позицию Вашингтона.

В этом контексте эксперт призвал посмотреть на голосование в Совбезе или в Генассамблее ООН — США часто остаются в меньшинстве, наряду с Россией и несколькими маргинальными странами. И это не влечет за собой глобальных изменений или международной изоляции Украины, добавил эксперт.

Саакян также отметил, что Трамп вряд ли будет оказывать давление на союзников, чтобы они поддержали такую инициативу. По его убеждению, такие действия могут вызвать не только политический кризис в США, но и угрозу импичмента из-за попытки навязать партнерам решения, противоречащие интересам самой Америки.

По словам эксперта, Владимир Путин пытается использовать Трампа как инструмент давления на Украину, предлагая мелкие жесты доброй воли — от общих проектов до временных режимов прекращения огня, не имеющих стратегического значения. Но даже если Трамп и хотел бы "передать" Крым России, это невозможно.

"Он им не принадлежит. Во-первых. Во-вторых, политическая ситуация в Соединенных Штатах не факт, что это допустит. В-третьих, я не думаю, что у Трампа серьезно рассматривают такой вариант", — подытожил Саакян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп оказался в безвыходной ситуации.



