Трамп допускает все больше роковых ошибок: стало известно о серьезной глобальной угрозе

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Клименко Елена
Риторика президента США Дональда Трампа остается противоречивой и непоследовательной. Он критикует традиционные международные подходы, однако не демонстрирует четкого видения новой глобальной стратегии. Как отметил политолог Валентин Гладких в комментарии 24 Канала, количество стратегических просчетов Трампа растет — и это может иметь крайне негативные последствия не только для него лично, но и для Соединенных Штатов или даже для всего мира.
Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
По словам эксперта, в рамках курса на радикальное сокращение государственных расходов США могут начать массовое закрытие посольств в разных странах. Это контрастирует с той ролью, которую Америка обычно выполняла как активный участник глобальных действий. Гладких напоминает, что благодаря открытости и участию в решении международных проблем США стали мировым лидером — не из-за изоляционизма.
Еще одним примером противоречивости действий Трампа является его позиция по отношению к Китаю и России. С одной стороны, он раздувает торговую конфронтацию с Пекином, вводя новые пошлины. С другой стороны, пытается наладить диалог с Кремлем, несмотря на очевидное стратегическое партнерство между Москвой и Пекином.
Политолог обращает внимание на показательную деталь: задержание в Украине граждан Китая, воевавших на стороне России, является косвенным сигналом в Вашингтон — мол, пока США пытаются договориться с Москвой, китайцы фактически поддерживают российскую агрессию. Гладких убежден, что без согласия китайских властей эти боевики вряд ли попали бы на фронт.
Он также добавил, что Трамп фактически пытается разрушить послевоенную международную архитектуру, не предложив ей реальную альтернативу. Это создает серьезные опасности на глобальном уровне.
Ранее портал "Комментарии" уже писал, что последовательно олицетворяющая политика Дональда Трампа и его команды способствует усилению глобальной нестабильности и росту риска масштабного военного конфликта. Об этом в эфире Radio NV заявил украинский историк и профессор УКУ Ярослав Грицак.
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