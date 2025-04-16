Трамп допускает все больше роковых ошибок: стало известно о серьезной глобальной угрозе

Риторика президента США Дональда Трампа остается противоречивой и непоследовательной. Он критикует традиционные международные подходы, однако не демонстрирует четкого видения новой глобальной стратегии. Как отметил политолог Валентин Гладких в комментарии 24 Канала, количество стратегических просчетов Трампа растет — и это может иметь крайне негативные последствия не только для него лично, но и для Соединенных Штатов или даже для всего мира.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По словам эксперта, в рамках курса на радикальное сокращение государственных расходов США могут начать массовое закрытие посольств в разных странах. Это контрастирует с той ролью, которую Америка обычно выполняла как активный участник глобальных действий. Гладких напоминает, что благодаря открытости и участию в решении международных проблем США стали мировым лидером — не из-за изоляционизма.

Еще одним примером противоречивости действий Трампа является его позиция по отношению к Китаю и России. С одной стороны, он раздувает торговую конфронтацию с Пекином, вводя новые пошлины. С другой стороны, пытается наладить диалог с Кремлем, несмотря на очевидное стратегическое партнерство между Москвой и Пекином.

Политолог обращает внимание на показательную деталь: задержание в Украине граждан Китая, воевавших на стороне России, является косвенным сигналом в Вашингтон — мол, пока США пытаются договориться с Москвой, китайцы фактически поддерживают российскую агрессию. Гладких убежден, что без согласия китайских властей эти боевики вряд ли попали бы на фронт.

"Вместо усиления поддержки Украины, противостоящей России, Трамп ищет компромиссы с Кремлем, который, в свою очередь, тесно связан с КНР — страной, которую в Вашингтоне считают главной стратегической угрозой", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что Трамп фактически пытается разрушить послевоенную международную архитектуру, не предложив ей реальную альтернативу. Это создает серьезные опасности на глобальном уровне.

"Если ситуация продолжит развиваться в таком ключе, последствия могут оказаться крайне разрушительными как для Трампа, так и для Соединенных Штатов. А, возможно, и для всего человечества", — подытожил Валентин Гладких.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что последовательно олицетворяющая политика Дональда Трампа и его команды способствует усилению глобальной нестабильности и росту риска масштабного военного конфликта. Об этом в эфире Radio NV заявил украинский историк и профессор УКУ Ярослав Грицак.