Трамп допустил, что может в третий раз стать президентом США

Дональд Трамп допустил, что может снова баллотироваться на пост президента США по окончании его второй президентской каденции.

Трамп выиграл выборы президента США. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление новоизбранный президент США сделал на встрече с республиканцами Палаты представителей.

Как сообщает издание ABC News, во время выступления перед республиканцами Трамп поблагодарил всех за хороший результат на президентских выборах и выборах в Конгресс.

"Я подозреваю, что не буду баллотироваться снова, если вы не сделаете что-нибудь другое, если вы не скажете: он настолько хорош, что мы должны что-то придумать", — пошутил Трамп, обращаясь к конгрессменам.

Как известно, конституция США предусматривает, что президент может избираться всего на два четырехлетних срока подряд или с перерывами.

