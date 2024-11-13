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Трамп допустил, что может в третий раз стать президентом США

Свои слова президент озвучил в шутливом тоне

13 ноября 2024, 21:52
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Марьян Ощановский

Дональд Трамп допустил, что может снова баллотироваться на пост президента США по окончании его второй президентской каденции.

Трамп допустил, что может в третий раз стать президентом США

Трамп выиграл выборы президента США. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление новоизбранный президент США сделал на встрече с республиканцами Палаты представителей.

Как сообщает издание ABC News, во время выступления перед республиканцами Трамп поблагодарил всех за хороший результат на президентских выборах и выборах в Конгресс.

"Я подозреваю, что не буду баллотироваться снова, если вы не сделаете что-нибудь другое, если вы не скажете: он настолько хорош, что мы должны что-то придумать", — пошутил Трамп, обращаясь к конгрессменам.

Как известно, конституция США предусматривает, что президент может избираться всего на два четырехлетних срока подряд или с перерывами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президента Украины Владимира Зеленского скрывают информацию о реальном положении дел на фронте. Собеседник издания заявил, что руководство украинской армии цензурирует негативные новости, чтобы не раздувать панику в тылу. В частности, сообщил источник, даже Зеленский не информирован о реальном положении дел на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в октябре 2022 года Великобритания готовилась к применению ядерного оружия Россией против Украины. Как сообщает издание Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей книге "Неожиданно" (Out of the Blue) рассказывает, что российский диктатор Владимир Путин был настолько близок к запуску ядерного оружия по Украине в октябре 2022 года, что британское правительство провело экстренные совещания для обсуждения возможных последствий удара для Великобритании.



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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/trump-gets-warm-house-republicans-1st-stop-back/story?id=115810334
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