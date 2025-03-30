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Трамп допустил, что в третий раз будет баллотироваться в президенты США

Глава Белого дома может баллотироваться в третий раз в президенты

30 марта 2025, 21:40
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Марьян Ощановский

Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок.

Трамп допустил, что в третий раз будет баллотироваться в президенты США

Трамп хочет в третий раз баллотироваться. Фото из открытых источников

По словам президента США, законодательство позволяет ему в третий раз баллотироваться.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но, знаете, я в большинстве своем говорю им, что нас ждет долгий путь, это очень рано обсуждать. Я сосредоточен на настоящем", — сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп считает, что у него есть возможность еще раз участвовать в президентских выборах

"Я не шучу. Есть методы, с помощью которых это можно сделать", – добавил он.

Как известно, 22 поправка конституции США запрещает более двух раз избираться президентом. Однако у конституции нет прямого запрета стать президентом в случае отставки или смерти действующего главы государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Украине могут провести уже летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе провести второй официальный телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, заявил президент США в интервью NBC News. Президент США поделился, что взбешен из-за призывов главы Кремля ввести временное внешнее управление в Украине. В этом контексте Трамп сообщил о планах снова пообщаться с Путиным на этой неделе.



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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-third-term-white-house-methods-rcna198752
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