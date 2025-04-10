Трамп допустил позорный провал, который обрушит его рейтинг

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Ткачик Олеся
За свои 78 дней у власти президент США Дональд Трамп одержал единственную победу, считает политолог Виктор Шлинчак. По его мнению, он одержал победу над своим образом.
Дональд Трамп
По его словам, история с введением, а затем с отменой пошлин почти для всех стран — это полное фиаско, которое будет догонять Трампа еще долго. Возможно, не исключает эксперт даже до конца его президентского срока.
При этом эксперт прогнозирует, что после эмоциональных качелей, которые Трамп устроил инвесторам и предпринимателям, его рейтинги начнут падать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 2 апреля Трамп ввел пошлины против ряда стран, в результате бизнес и инвесторы начали стремительно терять деньги. Впрочем, 9 апреля американский президент сообщил, что приостанавливает введение пошлин на 90 дней для всех, кроме Китая. При этом он предупредил инвесторов о таком шаге из-за своих соцсетей. Как следствие, Трамп и его друзья смогли обогатиться ростом рынков.
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