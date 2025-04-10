Трамп допустил позорный провал, который обрушит его рейтинг

За свои 78 дней у власти президент США Дональд Трамп одержал единственную победу, считает политолог Виктор Шлинчак. По его мнению, он одержал победу над своим образом.

Дональд Трамп

"Теперь всем стало совершенно ясно и понятно, что Трампу доверять нельзя. В принципе. И, значит, теперь нет никакого смысла вести какие-либо переговоры с официальным Вашингтоном, потому что пока вы садитесь в самолет на обратный рейс после посещения Овального кабинета, все договоренности могут быть аннулированы", — отметил эксперт.

По его словам, история с введением, а затем с отменой пошлин почти для всех стран — это полное фиаско, которое будет догонять Трампа еще долго. Возможно, не исключает эксперт даже до конца его президентского срока.

"Ибо вместо того, чтобы объединить весь мир против Китая, которого Белый Дом считает самым большим геополитическим противником, Трамп объединил весь мир против США. И прикрыть этот срамный провал уже не получится. Если, конечно, сейчас Трамп не придумает какую-нибудь очередную авантюру, не начнет ли уже сегодня бомбить Иран, чтобы стереть малейшие упоминания о своем большом таможенном провале", — говорит Шлинчак.

При этом эксперт прогнозирует, что после эмоциональных качелей, которые Трамп устроил инвесторам и предпринимателям, его рейтинги начнут падать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 2 апреля Трамп ввел пошлины против ряда стран, в результате бизнес и инвесторы начали стремительно терять деньги. Впрочем, 9 апреля американский президент сообщил, что приостанавливает введение пошлин на 90 дней для всех, кроме Китая. При этом он предупредил инвесторов о таком шаге из-за своих соцсетей. Как следствие, Трамп и его друзья смогли обогатиться ростом рынков.



