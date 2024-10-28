Трамп достает из шкафа трупп «Минских договоренностей»: как их будет реанимировать в интересах РФ

По данным Financial Times, план Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на пост президента США по урегулированию ситуации в Украине может стать переосмыслением Минских соглашений. Об этом издание сообщает со ссылкой на советника бывшего президента США.

Зеленский и Трамп

Как отмечает источник FT, план Трампа якобы предусматривает обновление идеи Минских соглашений, направленных на прекращение боевых действий на востоке Украины. В предложениях Трампа говорится о внедрении механизмов принуждения к выполнению договоренностей с последствиями для тех, кто будет их нарушать.

Источник издания утверждает, что США будут настаивать на двух условиях.

"Во-первых, мы не будем привлекать своих военных в механизм принуждения. Во-вторых, финансовые расходы будут не на Америке, а на Европе", — отметил советник Трампа, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Украина вынуждена будет отказаться от части своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией. Он заявил, что "украинцам придется принять это решение, потому что они уже слишком истощены". При этом Ди Вэнс отметил, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, заключается в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".

Отметим, бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с приближением даты выборов все чаще обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "никогда не должен был допустить начала войны" и затянул ее на очень долгий период.



