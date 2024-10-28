logo

BTC/USD

68682.72

ETH/USD

2520.67

LTC/USD

70.59

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп достает из шкафа трупп «Минских договоренностей»: как их будет реанимировать в интересах РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп достает из шкафа трупп «Минских договоренностей»: как их будет реанимировать в интересах РФ

Трамп решил переосмыслить Минские договоренности, чтобы установить мир в Украине

сегодня, 13:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

По данным Financial Times, план Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии на пост президента США по урегулированию ситуации в Украине может стать переосмыслением Минских соглашений. Об этом издание сообщает со ссылкой на советника бывшего президента США.

Трамп достает из шкафа трупп «Минских договоренностей»: как их будет реанимировать в интересах РФ

Зеленский и Трамп

Как отмечает источник FT, план Трампа якобы предусматривает обновление идеи Минских соглашений, направленных на прекращение боевых действий на востоке Украины. В предложениях Трампа говорится о внедрении механизмов принуждения к выполнению договоренностей с последствиями для тех, кто будет их нарушать.

Источник издания утверждает, что США будут настаивать на двух условиях.

"Во-первых, мы не будем привлекать своих военных в механизм принуждения. Во-вторых, финансовые расходы будут не на Америке, а на Европе", — отметил советник Трампа, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Украина вынуждена будет отказаться от части своих территорий, чтобы положить конец войне с Россией. Он заявил, что "украинцам придется принять это решение, потому что они уже слишком истощены". При этом Ди Вэнс отметил, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, заключается в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы потом "навязать настоящую дипломатию".

Отметим, бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с приближением даты выборов все чаще обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что он "никогда не должен был допустить начала войны" и затянул ее на очень долгий период.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/f18588c8-a122-4dc2-b095-0f75aeb748bf
Теги:

Новости

Все новости