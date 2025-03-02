Трамп достиг своей цели: зачем он на самом деле устроил скандал с Зеленским

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Скандал, состоявшийся в Белом доме, имеет одну очевидную причину, считает журналист Денис Казанский. По его убеждению, американский президент Дональд Трамп действует по принципу "не можешь избить сильного – бей того, кто слабее".
Зеленский и Трамп
Казанский предположил, что после первых переговоров с РФ Трамп понял, что не может закончить войну через 24 часа, как обещал. Именно поэтому, говорит журналист, и устроил шоу, чтобы спрыгнуть с переговоров и переложить ответственность за провал на украинскую сторону.
При этом журналист напомнил, что Трамп уже давно заявил, что не намерен дальше поддерживать Украину и искал повод, чтобы остановить помощь, но так, чтобы это не выглядело совсем подло.
Теперь, говорит Казанский, Трамп удалось этот повод найти, точнее – срежиссировать. По его словам, правда в том, что мир до сих пор живет по закону "Кто сильнее – тот и прав".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президенту Владимиру Зеленскому в Вашингтоне устроили ловушку. Трамп хотел, чтобы публично на камеру капитулировал и согласился прекратить войну на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина и при этом заплатил США за какие-то мифические долги.
Новости