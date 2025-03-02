Трамп достиг своей цели: зачем он на самом деле устроил скандал с Зеленским

Скандал, состоявшийся в Белом доме, имеет одну очевидную причину, считает журналист Денис Казанский. По его убеждению, американский президент Дональд Трамп действует по принципу "не можешь избить сильного – бей того, кто слабее".

Зеленский и Трамп

Казанский предположил, что после первых переговоров с РФ Трамп понял, что не может закончить войну через 24 часа, как обещал. Именно поэтому, говорит журналист, и устроил шоу, чтобы спрыгнуть с переговоров и переложить ответственность за провал на украинскую сторону.

"С Путиным он такого шоу провернуть не мог, поэтому провернул с Зеленским. Для этого были камеры, что удивительно для переговоров такого уровня. Для этого Вэнс и стал провоцировать конфликт претензиями, что Зеленский не благодарил США за поддержку, хотя это не так. Никаких хороших вариантов для Зеленского в этот момент уже не было. Если бы просто молчал и кивал – выглядело бы унизительно. Он стал возражать – обвинили в неуважении к США", — говорит Казанский.

При этом журналист напомнил, что Трамп уже давно заявил, что не намерен дальше поддерживать Украину и искал повод, чтобы остановить помощь, но так, чтобы это не выглядело совсем подло.

Теперь, говорит Казанский, Трамп удалось этот повод найти, точнее – срежиссировать. По его словам, правда в том, что мир до сих пор живет по закону "Кто сильнее – тот и прав".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президенту Владимиру Зеленскому в Вашингтоне устроили ловушку. Трамп хотел, чтобы публично на камеру капитулировал и согласился прекратить войну на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина и при этом заплатил США за какие-то мифические долги.



