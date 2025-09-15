Трамп доведет мир до предела выживания: стало известно о громком провале США

Дональда Трампа может существенно подорвать глобальные позиции США и нарушить сложившуюся десятилетиями систему мировой безопасности, заявил эксперт-международник Евгений Добряк. Он отметил, что действия Трампа открывают путь к усилению геополитического и экономического влияния ключевого конкурента США Китая.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В отличие от действующего президента Джо Байдена, сумевшего наладить диалог с Си Цзиньпином в ряде военно-политических вопросов, Трамп своей риторикой и подходами нивелирует достигнутый прогресс. В результате инициатива постепенно переходит в Пекин.

Добряк предполагает, что при сохранении текущей линии Трампа Китай получит больше свободы действий в вопросе Тайваня. В случае возможной военной блокады или захвата острова США могут не дать четкого приказа защищать союзника — что подорвет доверие к американским гарантиям безопасности.

Ситуация усугубляется и на Ближнем Востоке. В частности, удары Израиля по Катару, которые США не смогли сдержать, подвергли сомнению способность Вашингтона обеспечить безопасность партнерам в Персидском заливе. Если США потеряют авторитет среди стран региона, они могут обратиться в Китай за "зонтиком безопасности", который радикально изменит баланс сил в мире.

Добряк предупреждает, что бессистемная политика Трампа не только подрывает партнерства, построенные с 1945 года, в частности формулу "нефть в обмен на безопасность", но может спровоцировать глобальный хаос. Если США окончательно лишатся контроля над стратегическими процессами, последствия этого могут быть разрушительными во всем мире.

